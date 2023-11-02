Операция Мухина из-за проблем с визой может пройти не в Германии: «Рассматриваются все варианты. Есть трудности, ЦСКА под жесточайшими санкциями»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы агенты Политика Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Максим Мухин Здоровье Футбол

Операция Максима Мухина из-за проблем с визой может пройти не в Германии.

Об этом рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

Напомним, полузащитник ЦСКА получил травму крестообразных связок колена в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Рубина». Необходимую операцию планировалось провести в Германии, но Мухин по-прежнему не может отправиться на лечение из-за задержки выдачи визы.

«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение.

Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», – сказал Шпинев.

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29 комментариев

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Такие дела
В Израиле очень хорошие врачи. Могут прилететь в Москву с посадкой в Дагестане
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Антон Фалафель
Ответ rigobersong
Вот это позорище со стороны Германии, хотя что еще от нацистов ожидать:)
А зачем лезть к нацистам под нож?
+14
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zoomka
А что , в России врачей нет ?
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Demyan Grachev
персонаж Вицина ригоберка как всегда ограничил возможности ответа себе))
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Eric_Cartman
Отправьте в Китай, пару иголок воткнут, пепел дабы истолкут и коровью голову запекут и всего делов-то
+2
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Игорь М.
Ответ Феоктист
Кто может объяснить почему в Германию, отечественная медицина бессильна?
отечественную медицину развивали 25 лет для того, чтобы богатые люди летали лечиться в ненавистную Европу)
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Streetbor
у человека карьера пол вопросом, а они все шутки про импортозамещение. Совсем уже оскотинились 🤦🏻‍♂️
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Дурачок
Лопухи, мйод и йод.
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Андрей Катиков
У нас же самая лучшая медицина?! Зачем в Германию ехать?
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Сергей48
Здоровья Максиму!
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Pertinax Gandi
В Израиле ещё хорошие доктора. И у России с ними безвиз.
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Фёдор Кузнецов
Ответ zoomka
А что , в России врачей нет ?
У клубов чаще всего есть договорённости с определёнными клиниками,лучшими в мире, клубу нужно чтоб игрок был готов как можно быстрее играть, в России могут сделать, но Мухин вернётся через 8-9 месяцев, в немецкой клинике же он вернётся через 6-7 месяцев
+4
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Ник Прост
Ответ Фёдор Кузнецов
У клубов чаще всего есть договорённости с определёнными клиниками,лучшими в мире, клубу нужно чтоб игрок был готов как можно быстрее играть, в России могут сделать, но Мухин вернётся через 8-9 месяцев, в немецкой клинике же он вернётся через 6-7 месяцев
Да никто не знает, как пройдут операция, восстановление, реакция организма непредсказуема, какие Вы сроки можете давать?! Да м уверен, что наши сделают не хуже, а вот договоренности наверняка существовали...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Wayne Gretzky 99
В России , что вообще вернется на свой уровень шансы 50/50, в Германии существенно выше, в Штатах еще выше.
Где бы тебе не делали операцию после крестов на свой уровень ты можешь не вернуться
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Феоктист
Кто может объяснить почему в Германию, отечественная медицина бессильна?
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OldRedWhite
Ответ Такие дела
В Израиле очень хорошие врачи. Могут прилететь в Москву с посадкой в Дагестане
В Газу уж тогда !
Там по комсомольским путевкам ООН работали врачи со всего мира .
Правда до войны
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OldRedWhite
Ответ Demyan Grachev
персонаж Вицина ригоберка как всегда ограничил возможности ответа себе))
Он злобный персонаж .
Причём , крайне !
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