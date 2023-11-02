Операция Мухина из-за проблем с визой может пройти не в Германии: «Рассматриваются все варианты. Есть трудности, ЦСКА под жесточайшими санкциями»

Операция Максима Мухина из-за проблем с визой может пройти не в Германии.

Об этом рассказал агент игрока Вадим Шпинев.

Напомним, полузащитник ЦСКА получил травму крестообразных связок колена в матче 12-го тура Мир РПЛ против «Рубина». Необходимую операцию планировалось провести в Германии, но Мухин по-прежнему не может отправиться на лечение из-за задержки выдачи визы.

«ЦСКА предпринимает все усилия для отправки футболиста в специализированное учреждение.

Возможная операция не в Германии? Рассматриваются все варианты. ЦСКА находится под жесточайшими санкциями, есть определенные трудности, но клуб с ними справится. Сейчас Максим находится под постоянным наблюдением врачей и физиотерапевтов», – сказал Шпинев.

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