Экс-гендиректора «Пари НН» Измайлова могут назначить в «Балтику»

Равиль Измайлов может стать гендиректором «Балтики».

На этом посту бывший гендиректор «Пари НН», вероятно, сменит Кирилла Волженкина, который уже попрощался с калининградской командой, сообщает журналист Иван Карпов.

Ранее на этой неделе новым спортивным директором «Балтики» был назначен Армен Маргарян.

По данным источника, перестановки связаны с усилением влияния «Ростеха» – генерального спонсора «Балтики».

Официально Волженкин покинет клуб, скорее всего, после заключительного матча осенней части сезона с «Рубином», который пройдет 10 декабря.

После 15 туров « » занимает в Мир 14-е место.

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