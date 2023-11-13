Маргарян стал спортивным директором «Балтики». Он работал в «Зените» и «Локо»

Армен Маргарян сменил Исмаила Ибрагимова на посту спортивного директора «Балтики».

Об этом сообщил председатель попечительского совета клуба Илья Мясников.

«Исмаил Ахмедович вместе с командой проделал большую работу, результатом которой стал долгожданный выход «Балтики» в российскую Премьер‑лигу. Возвращения клуба в элиту отечественного футбола в Калининграде ждали 25 лет.

Однако, к сожалению, в команда показывает не тот результат, на который, уверен, способна команда и который ожидают болельщики. В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба. Благодарны Исмаилу Ахмедовичу за проделанную работу и искренне желаем удачи, — сказал Мясников.

Ранее Маргарян работал в «Зените», «Локомотиве», «Крыльях Советов», «Пари НН».

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