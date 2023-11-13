Маргарян стал спортивным директором «Балтики». Он работал в «Зените» и «Локо»

Теги премьер-лига Россия Балтика отставки Исмаил Ибрагимов Армен Маргарян Футбол

Армен Маргарян сменил Исмаила Ибрагимова на посту спортивного директора «Балтики».

Об этом сообщил председатель попечительского совета клуба Илья Мясников.

«Исмаил Ахмедович вместе с командой проделал большую работу, результатом которой стал долгожданный выход «Балтики» в российскую Премьер‑лигу. Возвращения клуба в элиту отечественного футбола в Калининграде ждали 25 лет.

Однако, к сожалению, в РПЛ команда показывает не тот результат, на который, уверен, способна команда и который ожидают болельщики. В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба. Благодарны Исмаилу Ахмедовичу за проделанную работу и искренне желаем удачи, — сказал Мясников.

Ранее Маргарян работал в «Зените», «Локомотиве», «Крыльях Советов», «Пари НН».

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1 комментарий

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Balt
Яровинского видимо решили не брать. Интересно, что Маргарян сможет сделать.
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