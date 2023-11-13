Маргарян стал спортивным директором «Балтики». Он работал в «Зените» и «Локо»
Армен Маргарян сменил Исмаила Ибрагимова на посту спортивного директора «Балтики».
Об этом сообщил председатель попечительского совета клуба Илья Мясников.
«Исмаил Ахмедович вместе с командой проделал большую работу, результатом которой стал долгожданный выход «Балтики» в российскую Премьер‑лигу. Возвращения клуба в элиту отечественного футбола в Калининграде ждали 25 лет.
Однако, к сожалению, в РПЛ команда показывает не тот результат, на который, уверен, способна команда и который ожидают болельщики. В связи с этим мы приняли решение внести изменения в спортивном блоке клуба. Благодарны Исмаилу Ахмедовичу за проделанную работу и искренне желаем удачи, — сказал Мясников.
Ранее Маргарян работал в «Зените», «Локомотиве», «Крыльях Советов», «Пари НН».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
1 комментарий