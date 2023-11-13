Игнашевич о 0:0 с «Пари НН»: «Недовольны, что не победили. Мы доводили до штрафной, но не хватало или голевой передачи, или исполнения»

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Пари НН» (0:0) в Мир РПЛ.

«Недовольны, что не победили. Победы нам нужны как воздух. Доволен игрой команды, что надежно сыграли в обороне, несмотря на тяжелые погодные условия. Знали, что соперник — команда с характером, домашняя команда, мы справились с силовой борьбой.

Соперник действовал в два нападающих, у нас три центральных защитника. Мы должны были правильно начинать атаки, больше держать мяч. Хотелось бы не только держать мяч, но завершать предголевые, голевые ситуации.

Мы доводили до штрафной, но не хватало или голевой передачи, или исполнения, — сказал главный тренер «Балтики».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?