Игнашевич о 0:0 с «Пари НН»: «Недовольны, что не победили. Мы доводили до штрафной, но не хватало или голевой передачи, или исполнения»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Пари НН Футбол

Сергей Игнашевич подвел итоги матча с «Пари НН» (0:0) в Мир РПЛ.

«Недовольны, что не победили. Победы нам нужны как воздух. Доволен игрой команды, что надежно сыграли в обороне, несмотря на тяжелые погодные условия. Знали, что соперник — команда с характером, домашняя команда, мы справились с силовой борьбой.

Соперник действовал в два нападающих, у нас три центральных защитника. Мы должны были правильно начинать атаки, больше держать мяч. Хотелось бы не только держать мяч, но завершать предголевые, голевые ситуации.

Мы доводили до штрафной, но не хватало или голевой передачи, или исполнения, — сказал главный тренер «Балтики».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий