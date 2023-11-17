Уругвай обыграл Аргентину и Бразилию по 2:0 в отборе ЧМ-2026 и идет 2-м в таблице
Сборная Уругвая обыграла в гостях Аргентину (2:0) в отборе ЧМ-2026.
В предыдущем матче команда Марсело Бьелсы победила дома Бразилию (2:0).
После 5 туров Уругвай занимает второе место в таблице квалификации.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Отвечаю.) Слишком уж жестко вышло.
И это здорово вахаха.
Матч необходимо переиграть.
Не как Бразилию в ноль, но тоже по игре.
Бьелса топ. За 3 месяца уруги больше футбола крутого показали, чем за последние лет 30 наверное. Смотрелись техничнее и Бразилии, и Аргентины лол.
Ну и Араухо монстр. Лучший защитник эпохи потенциально. Поднянуть игру в пас и пробелов не будет вообще никаких.
Сегодня сделал игру. Так то арги при таком содержании обычно свои 1-0 со штрафного от Месси вымучивают обычно, а тут бизон Рональд не позволил.)