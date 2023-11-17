Уругвай обыграл Аргентину и Бразилию по 2:0 в отборе ЧМ-2026 и идет 2-м в таблице

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Уругвая по футболу Марсело Бьелса квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Футбол

Сборная Уругвая обыграла в гостях Аргентину (2:0) в отборе ЧМ-2026.

В предыдущем матче команда Марсело Бьелсы победила дома Бразилию (2:0).

После 5 туров Уругвай занимает второе место в таблице квалификации.

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31 комментарий

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shadow82
Спасибо Бьелсе. Наведёт шороху в этом отборе.
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VERBLYUD
У Уругвая топовый состав и тренер. Если повезет, могут выиграть Кубок Америки в следующем году.
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rej1sta
Ответ GloryReal
Нигде нету информации про этот матч. Если бы забил месси то вышла бы статья на главной. А так обладатель ЗМ доказал свой настоящий уровень.
В смысле нигде нет? А под какой новостью вы комментарий оставили?)
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Leo
Ответ GloryReal
Нигде нету информации про этот матч. Если бы забил месси то вышла бы статья на главной. А так обладатель ЗМ доказал свой настоящий уровень.
Сразу видно человека, не смотревшего матч. По мнению персофанов инстаграмщика если игрок Месси получил ЗМ, значит его команды не имеют право проигрывать. Кстати, это только второе поражение Аргентины за последние 2 года
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SaH4r.
Ответ felixdyadya
Если не будут давать Месси левые пенали как на ЧМ то да согласен у Уругвая будут шансы
уже год прошёл, может успокоитесь?
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rej1sta
Бьелсу обычно надолго не хватает, но посмотрим, пока Уругвай отлично выглядит
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Ростов-на-Дону
Золотым мячом надо играть было.
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CopaAmerica
Ответ SaH4r.
уже год прошёл, может успокоитесь?
У них всю жизнь будет тлеть
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Кавабунга Шреддоголовый
Может быть, Бьелса наконец-то выиграет серьезный трофей в карьере тренера? Хотя бы Кубок Америки. Состав Уругвая это вполне позволяет
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Universal1000
Ответ SaH4r.
уже год прошёл, может успокоитесь?
Такие раны не заживают. Ни-ко-гда.
Отвечаю.) Слишком уж жестко вышло.
И это здорово вахаха.
+4
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Daniil Shendrygin
Ответ GloryReal
Нигде нету информации про этот матч. Если бы забил месси то вышла бы статья на главной. А так обладатель ЗМ доказал свой настоящий уровень.
Аргентина на первом месте, держу в курсе
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razoblachitel
Ответ GuruFutbola
Почему в скобках гном, а эмодзи Криштиану?
потому что люди любят выдавать желаемое за действительное. это и твоего ника касается
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GuruFutbola
Ответ Begench Berdimuradov
Я про Криша ничего не говорил. Я про твоего 🐓 (гном) говорю
Почему в скобках гном, а эмодзи Криштиану?
+3
-3
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GuruFutbola
Ответ Begench Berdimuradov
Комментарий удален пользователем
Причем тут роналду? Ты новостью ошибся
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Begench Berdimuradov
Ответ GuruFutbola
Араухо лучший в сборной
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Максим Глазков
Ответ shadow82
Спасибо Бьелсе. Наведёт шороху в этом отборе.
но выдут все равно все три сборные
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Aibek Mak
Что вы хотели это великий и ужасный Марсело Бьелса)
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Тюменец
Бьелса в своей стихии
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Кино Музыка
Так и в фавориты ЧМ недолго.
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Nick Nick
Странно, почему в ворота Уругвая не назначили пенальти.?
Матч необходимо переиграть.
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ParvizLNDRreal
Сумасшедший руководит Сумашедшими).
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wisdom
Уругвай просто обязан с таким составом и тренером выигрывать крупный турнир. жаль ЧМ не скоро.
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Universal1000
Чистенько порешали. Без шансов особых.
Не как Бразилию в ноль, но тоже по игре.

Бьелса топ. За 3 месяца уруги больше футбола крутого показали, чем за последние лет 30 наверное. Смотрелись техничнее и Бразилии, и Аргентины лол.

Ну и Араухо монстр. Лучший защитник эпохи потенциально. Поднянуть игру в пас и пробелов не будет вообще никаких.
Сегодня сделал игру. Так то арги при таком содержании обычно свои 1-0 со штрафного от Месси вымучивают обычно, а тут бизон Рональд не позволил.)
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GloryReal
Нигде нету информации про этот матч. Если бы забил месси то вышла бы статья на главной. А так обладатель ЗМ доказал свой настоящий уровень.
+12
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Ярик01
В сентябре уверенно проиграли Эквадору, команда быстро строится
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GuruFutbola
Араухо лучший в сборной
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-3
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