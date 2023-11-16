Хвича сделал дубль за Грузию в матче с Шотландией. У вингера «Наполи» 11 очков (7+4) в 13 матчах за клуб и сборную
Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче отбора Евро-2024.
Вингер «Наполи» и сборной Грузии забил два гола в матче против сборной Шотландии. Хвича открыл счет на 15-й минуте матча, а затем вновь вывел Грузию вперед на 57-й минуте.
В 13 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии Кварацхелия забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.
Подробная статистика 22-летнего вингера доступна здесь.
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А по факту спад после дебютного сезона в Европе, у 8 из 10 это происходит. Но Хвича начинает и эту ситуацию переламывать. Удачи