Хвича сделал дубль за Грузию в матче с Шотландией. У вингера «Наполи» 11 очков (7+4) в 13 матчах за клуб и сборную

Хвича Кварацхелия оформил дубль в матче отбора Евро-2024.

Вингер «Наполи» и сборной Грузии забил два гола в матче против сборной Шотландии. Хвича открыл счет на 15-й минуте матча, а затем вновь вывел Грузию вперед на 57-й минуте.

В 13 последних матчах за «Наполи» и сборную Грузии Кварацхелия забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.

Подробная статистика 22-летнего вингера доступна здесь.

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