«Матч ТВ» запускает ток-шоу о футболе «Центральный круг»: «Ранее на канале этот жанр отсутствовал: была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи»

На «Матч ТВ» появится новая передача о футболе.

« » объявил о запуске ток-шоу «Центральный круг». Оно будет выходить на канале «Матч Премьер» по пятницам во второй половине дня. Первый выпуск покажут в эфире завтра, начало – в 16:30.

«Центральный Круг» – это футбольное ток-шоу, которое запускается на тематическом канале «Матч Премьер». Ранее на канале этот жанр отсутствовал вообще: у нас была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи, но ток-шоу отсутствовало, и мы решили, что настало время занять эту нишу.

«Центральный круг» – это живой интересный актуальный яркий разговор о футболе компетентных собеседников: людей, которые любят футбол, которые смотрят футбол, которые к футболу неравнодушны. Все они вполне могут быть гостями нашей студии. Это не обязательно какие-то футбольные гики или лютые специалисты: мы открыты к самому широкому кругу гостей.

Говорить будем не только в футболе российском, но в футболе вообще – о том, что случилось, о том, что должно будет случиться. К нам присоединится в качестве соведущей, а основных ведущих будет несколько – мы не будем зацикливаться на какой-то одной кандидатуре для того, чтобы представить максимальный разброс мнений, впечатлений и харизм», – сказал директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

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