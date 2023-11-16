«Матч ТВ» запускает ток-шоу о футболе «Центральный круг»: «Ранее на канале этот жанр отсутствовал: была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи»

Теги телевидение Мария Орзул Матч ТВ Сергей Акулинин Футбол

На «Матч ТВ» появится новая передача о футболе.

«Матч ТВ» объявил о запуске ток-шоу «Центральный круг». Оно будет выходить на канале «Матч Премьер» по пятницам во второй половине дня. Первый выпуск покажут в эфире завтра, начало – в 16:30. 

«Центральный Круг» – это футбольное ток-шоу, которое запускается на тематическом канале «Матч Премьер». Ранее на канале этот жанр отсутствовал вообще: у нас была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи, но ток-шоу отсутствовало, и мы решили, что настало время занять эту нишу.

«Центральный круг» – это живой интересный актуальный яркий разговор о футболе компетентных собеседников: людей, которые любят футбол, которые смотрят футбол, которые к футболу неравнодушны. Все они вполне могут быть гостями нашей студии. Это не обязательно какие-то футбольные гики или лютые специалисты: мы открыты к самому широкому кругу гостей.

Говорить будем не только в футболе российском, но в футболе вообще – о том, что случилось, о том, что должно будет случиться. К нам присоединится Мария Орзул в качестве соведущей, а основных ведущих будет несколько – мы не будем зацикливаться на какой-то одной кандидатуре для того, чтобы представить максимальный разброс мнений, впечатлений и харизм», – сказал директор департамента футбола «Матч ТВ» Сергей Акулинин.

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20 комментариев

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Bartez1986
аналитика будет ещё мощнее? куда ещё?
+20
-1
+19
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CSKA_AC Milan
"Мощная аналитика" - это когда комментаторы только к середине первого тайма начинают догадываться по какой схеме играет команда.
+11
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+11
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Peter Parker
«У нас была мощная аналитика»
Вхахахаххахахха ахаххахахах
+10
-2
+8
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NaGLiY
Была же программа "Есть Тема"? Куда уж лучше? Ах да, там была слишком мощная аналитика...
+5
0
+5
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Krauvec Cool
Когда порно будут транслировать на Матч ТВ?
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
мощная аналитика 😂
+3
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viktorpavlov70
Про мощную аналитику на Матч ТВ сильно сказано. Я бы даже сказал слишком сильно))))
+2
0
+2
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Мукунку хороший
Ответ Bartez1986
аналитика будет ещё мощнее? куда ещё?
Немощная мощь)
+2
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Eric_Cartman
16:30, это они пытаются отщипнуть аудиторию бабушек от политических ток-шоу и Малахова? 😱
+1
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Кирилл.С-Пб
Главным ведущим будет Нагиев
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Andrey Yaroslavtsev
Мостового позовут?
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Никита Аксанов
Если сменить студию и название, качество от этого не вырастет. А если раньше "была мощная аналитика, интересные репортажные и портретные передачи", то где это всё и зачем новая передача?
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Kubinec_
последний раз аналитика на матч ТВ была когда Карпина звали )) все что после желтуха стыдная
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Bdv68
А с предлогами так же будет?
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denis2008able
Мощно наанализировали себе в штаны
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Zubi
Опять этот дьявольский круг.Корнаухов,Пименов ,Рахимов и Черданцев
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Ковид 07.10.52
Если эта постоянно экающая старушка ведет шоу, то можно не смотреть, тем более гости и спецы будут из той же обоймы. что сейчас присосалась. Надоели эти "заменщики кроватей в публичном доме"
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teddy10
Из аналитических программ на Матче помню только Тотальный футбол, который вел сначала Гутцайт, а потом Кривохарченко. Там реально разбирали отдельные матчи с приглашенными экспертами
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Cearvm
"живой интересный актуальный яркий"
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red hikkikomori
Ответ Krauvec Cool
Когда порно будут транслировать на Матч ТВ?
Для начала сделают перезапуск передачи "голые и смешные", которая была на ДТВ, потом эротику с Рен ТВ и только потом порно)
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