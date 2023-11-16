Коваленко о «Колорадо»: «Сакик звонит Ларионову и спрашивает его мнение обо мне. Мной интересуются, поздравляют с голами и хорошей игрой – это очень приятно»

Теги Колорадо Джо Сакик НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Матч ТВ Николай Коваленко Хоккей

Николай Коваленко рассказал, что ему приятно внимание «Колорадо».

Нападающий подписал соглашение с «Эвеланш», а в «Торпедо» проводит сезон на правах аренды.

– Вас из «Колорадо» дергают после каждого матча в КХЛ, контролируют?

– Однозначно за мной из «Эвеланш» наблюдают. Мне пишут скауты, поздравляют с голами и хорошей игрой.

Знаю, что генменеджер «Колорадо» Джо Сакик звонит Игорю Николаевичу и спрашивает его мнение обо мне. Конечно, я сам напрямую с Сакиком не общаюсь.

Понятно, что когда я выбыл на несколько недель из-за травмы, в «Эвеланш» встревожились и спрашивали, что со мной происходит.

То есть мной в «Колорадо» плотно интересуются. И это очень приятно.

Могло бы ведь и так быть, что меня подписали на контракт, и следующее общение случилось бы весной, когда я бы к ним поехал.

Когда ты часто с кем-то из НХЛ на связи, это удобнее, – сказал нападающий «Торпедо» Николай Коваленко.

1 комментарий

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С таким наставником как Профессор ему повезло, внимай, учись, работай и всё получится в НХЛ. Если что Ларионов Сакику подскажет ))
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