Александр Беляев: «Не могу назвать себя поклонником МакSим, но песни знаю. Все прекрасно знают, что ее песня – неофициальный гимн «Спартака»

Теги Спартак КХЛ Матч ТВ музыка Александр Беляев Хоккей

Александр Беляев высказался о выступлении МакSим на матче «Спартака».

«Спартак» обыграл «Динамо» (4:3 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В перерыве матча МакSим исполнила песню «Знаешь ли ты».

– В перерыве прямо на арене пела певица МакSим. Знакомы с творчеством, обсуждали как‑то ее выступление с командой?

– Честно говоря, не могу назвать себя поклонником МакSим, но песни ее знаю.

Мы всей командой благодарны ей за то, что устроила такой концерт на радость болельщикам.

Все прекрасно знают, что ее песня – неофициальный гимн «Спартака», – сказал нападающий Александр Беляев.

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