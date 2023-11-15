«Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна. Я думаю: «Почему «МЮ» не забрал его?» Фердинанд о форварде «Баварии»
Рио Фердинанд рассказал о своей реакции на результативность Харри Кейна.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о хет-трике нападающего «Баварии» в матче против дортмундской «Боруссии» (4:0).
«Его третий хет-трик! Каждый раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. Я думаю: «Почему мы [«Манчестер Юнайтед»] не пошли и не забрали его?» – сказал Фердинанд в эфире ютуб-канала FIVE.
Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Ранее интерес к форварду проявлял «Манчестер Юнайтед».
Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.
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Варан, Каземиро, Бруно игроки примерно такого ж уровня как Кейн, как видишь им не так уж просто в нынешнем МЮ, и это касается практически любого новичка, проблема МЮ намного глубже чем просто покупка пару топовых игроков, чем отличается 20+ голов Кейна от 20+ Роналду? пока не будет чиста во всех уровнях так и будут эти американские горки
И что? Кейн этого не стоит?
Но как только пришли за Антони и спросили только "Сколько хотите? 100? Не проблема"
Так же в свое время купили Марсьяля и Санчо.
Пофиг сколько, главное молодые.
Ну и ты бы так же ныл, если бы был Кейн и не забивал, говоря, что лучше бы взяли молодого игрока. Да и МЮ уже как-то брал топового Санчеса, который просто расслабился и получал ЗП.