«Меня тошнит каждый раз, когда я вижу хет-трик Кейна. Я думаю: «Почему «МЮ» не забрал его?» Фердинанд о форварде «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия бундеслига Германия Харри Кейн Футбол

Рио Фердинанд рассказал о своей реакции на результативность Харри Кейна.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о хет-трике нападающего «Баварии» в матче против дортмундской «Боруссии» (4:0). 

«Его третий хет-трик! Каждый раз, когда я вижу имя Кейна как автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. Я думаю: «Почему мы [«Манчестер Юнайтед»] не пошли и не забрали его?» – сказал Фердинанд в эфире ютуб-канала FIVE. 

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Ранее интерес к форварду проявлял «Манчестер Юнайтед». 

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

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56 комментариев

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corazón blanco
Наверное потому что Леви не хотел его продавать и лучше заплатить за Антони 100 для руководства Юнайтед, чем условные 150 за топ-игрока.
+58
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+54
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Arima Baki
Ответ Buharoid
Вообще не такого же. Варан и Каземиро по сути футбольные пенсионеры, Бруну просто не того уровня игрок.
30 летний защитник и 31 летний опорник пенсионеры? ты в курсе что они сверстники Кейна? До перехода в МЮ они были явно лучше не так ли?
+32
-2
+30
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Censormorum
Рио решил немножко лайков подсобрать. Леви бы не продал Кейна ни в один клуб АПЛ ни за какие деньги. Вот и вся история.
+28
-3
+25
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QWertY
Может потому что Кейн захотел в Баварию? Харри конечно забивал в донном клубе, но не надо недооценивать донную мощь МЮ. Клуб мог бы сломать его карьеру
+19
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+18
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Arima Baki
Дорогой Рио.
Варан, Каземиро, Бруно игроки примерно такого ж уровня как Кейн, как видишь им не так уж просто в нынешнем МЮ, и это касается практически любого новичка, проблема МЮ намного глубже чем просто покупка пару топовых игроков, чем отличается 20+ голов Кейна от 20+ Роналду? пока не будет чиста во всех уровнях так и будут эти американские горки
+10
-1
+9
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GuruFutbola
Зачем он, когда есть спиннер и Холланд с амазон)
+15
-9
+6
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ARCAN
Да он бы к вам и нее пошёл
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<CRISTIANO>
Ответ corazón blanco
Наверное потому что Леви не хотел его продавать и лучше заплатить за Антони 100 для руководства Юнайтед, чем условные 150 за топ-игрока.
Леви продал бы его в МЮ, но не за 100-120, а за 130-150.
И что? Кейн этого не стоит?
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+6
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Buharoid
Потому что Бавария топ-клуб, а МЮ шапито с необоснованными амбициями.
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oberkorn
Потому что глейзеры, довели некогда великий клуб, до полного цугундера, менее чем за 10 лет. Ещё и умудрились не подписать тренером клоппа и гвардиолу.
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Тюменский медвежонок
Ответ Censormorum
Рио решил немножко лайков подсобрать. Леви бы не продал Кейна ни в один клуб АПЛ ни за какие деньги. Вот и вся история.
я вас умоляю, Леви - это человек который во всем ищет выгоду, если бы Манчестер Юнайтед выкатил 150 млн., поверьте Леви самостоятельно бы Кейна привез на базу Манчестера
+4
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Stadjer
Ответ GuruFutbola
Зачем он, когда есть спиннер и Холланд с амазон)
По методичке же с али-экспресса? Вы уж определитесь там
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korysh
зачем Кейну переходить из одног ничего не выигрывающего клуба в другой?
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Висита Эльмурзаев
Ответ GibsonFlyingV
Того же мнения и Кане бы трофеев разнообразных насобирал. В Баварии,кмк,ему ЛЧ в ближайшее время не светит
лол, в Баварии у него больше шансов выиграть лч, чем в нынешнем реале))
+3
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Седесим Куиндесимов
Бундеслига это вообще идеальный турнир. И забивать легче, и всего 34 матча, и страна хорошая, и шансы на поздние стадии еврокубков отличные, и фанатская культура развита.
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<CRISTIANO>
В этом весь МЮ. Торговались за Кейна и не захотели чуток переплатить за топ форварда адаптированного к АПЛ, который при этом англичанин, но при этом купили типа молодого и талантливого ноунейма с 10 мячами за Аталанту за довольно солидную сумму.

Но как только пришли за Антони и спросили только "Сколько хотите? 100? Не проблема"
Так же в свое время купили Марсьяля и Санчо.
Пофиг сколько, главное молодые.
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Христиан Юла
Это его выбор и английской сборной только на пользу. Скоро Евро, как раз в Германии и всё может быть.
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Vezdexodof
Леви отказался продавать Кейна в МЮ. Не хотел усиливать клубы АПЛ.
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SkSK
Все просто: Кейн не играл.в Аяксе. Ну или хотя бы в чемпионате Голландии. Зачем он Тен Хагу?
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jqzn88xn6n
Кусают локти дьяволы теперь. Паровозик ушел. Кейн бы скорее оказался в Реале, чем в МЮ.
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Мақсат Алдаш
Ответ <CRISTIANO>
В этом весь МЮ. Торговались за Кейна и не захотели чуток переплатить за топ форварда адаптированного к АПЛ, который при этом англичанин, но при этом купили типа молодого и талантливого ноунейма с 10 мячами за Аталанту за довольно солидную сумму. Но как только пришли за Антони и спросили только "Сколько хотите? 100? Не проблема" Так же в свое время купили Марсьяля и Санчо. Пофиг сколько, главное молодые.
Можеть у них принцип, главное прибыль, конце концов человечеством движеть нажива, а не какие то идеи, в основной массе..
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U
Ну как бы Кейну за трофеи хотелось бы побороться. Зачем ему МЮ?
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Den
Кейн решил уехать туда где на 99% какой то титул обеспечен
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Val Smith
Каждый раз когда я смотрю как Хоселу запарывает удар, пас и прием мяча я думаю какого черта Реал не купил Кейна. Три-четыре года не было бы проблем а там Эндрик или другой форвард...
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Psicho
Кейн, типа, такой взял и в середняк побежал
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Ковид 19
А Хейлунд вместо Холланда как вам ? 🤭
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Bulat89
Может не хотел идти в нынешний МЮ?
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Andrew Kolevatykh
Ответ <CRISTIANO>
В этом весь МЮ. Торговались за Кейна и не захотели чуток переплатить за топ форварда адаптированного к АПЛ, который при этом англичанин, но при этом купили типа молодого и талантливого ноунейма с 10 мячами за Аталанту за довольно солидную сумму. Но как только пришли за Антони и спросили только "Сколько хотите? 100? Не проблема" Так же в свое время купили Марсьяля и Санчо. Пофиг сколько, главное молодые.
Ох уж эти "чуть". Почему-то все забывают, что это "чуть" было примерно 50-100 млн, т.е. трансфер в 150-200 млн потенциально мог выйти, а ещё ведь ЗП, которая однозначно вошла бы в топ-3 лиги. А ещё забывают про мистера Леви, который очень неохотно усиливает конкурентов.

Ну и ты бы так же ныл, если бы был Кейн и не забивал, говоря, что лучше бы взяли молодого игрока. Да и МЮ уже как-то брал топового Санчеса, который просто расслабился и получал ЗП.
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Мақсат Алдаш
Глейзерам виднее, когда рио купить МЮ, тогда пуст так и делает
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Buharoid
Ответ Arima Baki
30 летний защитник и 31 летний опорник пенсионеры? ты в курсе что они сверстники Кейна? До перехода в МЮ они были явно лучше не так ли?
Да. Варан сдал еще после ЧМ18 и трех ЛЧ подряд, у него явно пропала мотивация. Каземиро тоже в МЮ помчался за длинным рублем, а не историю футбола переписывать.
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Levaevich
Наверное потому что, Кейн хотел в топ клуб с амбициями на ЛЧ
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За Валенсию с 1999
Кейн бы не выиграл конкуренцию у Марсиаля хаха
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Balt
Да, Гарри хорош. Форвард-мечта для любого клуба.
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Stadjer
Ответ GuruFutbola
Чья методичка?
Людей с Эштон-канала, наверно, чья ж еще
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dimsdims
Ответ GuruFutbola
Зачем он, когда есть спиннер и Холланд с амазон)
Если бы с Амазон, наш — с Али.
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Иван Иванов
А Кейну это зачем? Из одного бестрофейника в другой переходить что ли? Он что и***от так делать?
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Balt
Теперь всё уже. За Санчо, Антони да, хоть 200 за обоих, за одного великолепного Кейна 100 - много. Их не поймёшь.
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pashapavel
Это лучший комплимент,что я слышал в футбольном террариуме!
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DavidRobertJosephBeckham
Кейна и в МС не отпустили годом ранее, так что тут без вариантов. Гарри мог уехать только в клуб не из АПЛ, и сделал это.
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red hikkikomori
Да повезло что не купили, взяли бы Кейна, а через год пытались бы спихнуть как сейчас Каземиро саудитам. Один топ игрок всех проблем не решает
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leon01
в мю он бы забухал
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Michael Sneg
Они все ждут что Антони заиграет)
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Will Turner
опять истинные болельщики вылезли в комментарии;)
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Максим Смирнов
А смысл было Кейну переходить в МЮ с тренером-чудаком и Магуайером в защите. Такой МЮ при существующем Сити на чемпионство никак не претендовал, был бы размен шила на мыло. Вот и выбрал Кейн варик понадежнее
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