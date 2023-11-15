Рио Фердинанд рассказал о своей реакции на результативность Харри Кейна.

Бывший защитник « » высказался о хет-трике нападающего «Баварии» в матче против дортмундской «Боруссии» (4:0).

«Его третий хет-трик! Каждый раз, когда я вижу имя как автора победного гола и хет-трика, меня тошнит. Я думаю: «Почему мы [«Манчестер Юнайтед»] не пошли и не забрали его?» – сказал в эфире ютуб-канала FIVE.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Ранее интерес к форварду проявлял «Манчестер Юнайтед».

Статистику 30-летнего футболиста можно найти здесь.

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