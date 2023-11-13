Линекер о результативности Кейна в «Баварии»: «Люди говорят, что в Бундеслиге играть проще. Но его показатели в «Ман Сити» и «Ливерпуле» были бы такими же»
Гари Линекер считает, что результативность Харри Кейна не зависит от чемпионата.
«На днях, когда Кейн забил очередные два гола, я подумал, что у него теперь 17 мячей за 11 туров Бундеслиги. Он уже опередил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Германии.
Люди отмечают, что его результативность внезапно выросла, и потом говорят: «Ну, в этой лиге играть проще». Я не думаю, что дело в этом.
Думаю, дело в том, что он играет в доминирующей команде и демонстрирует такие показатели, которые у него были бы в команде вроде «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», – заявил бывший форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.
«Верно. Абсолютно точно. Сто процентов», – отреагировал Алан Ширер, еще один экс-нападающий английской команды.
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