Линекер о результативности Кейна в «Баварии»: «Люди говорят, что в Бундеслиге играть проще. Но его показатели в «Ман Сити» и «Ливерпуле» были бы такими же»

Гари Линекер считает, что результативность Харри Кейна не зависит от чемпионата.

«На днях, когда Кейн забил очередные два гола, я подумал, что у него теперь 17 мячей за 11 туров Бундеслиги. Он уже опередил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Германии.

Люди отмечают, что его результативность внезапно выросла, и потом говорят: «Ну, в этой лиге играть проще». Я не думаю, что дело в этом.

Думаю, дело в том, что он играет в доминирующей команде и демонстрирует такие показатели, которые у него были бы в команде вроде « » и « », – заявил бывший форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.

«Верно. Абсолютно точно. Сто процентов», – отреагировал , еще один экс-нападающий английской команды.

Кейн уже забил больше лучших бомбардиров прошлого сезона! За 11 туров 🤯

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?