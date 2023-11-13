Линекер о результативности Кейна в «Баварии»: «Люди говорят, что в Бундеслиге играть проще. Но его показатели в «Ман Сити» и «Ливерпуле» были бы такими же»

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Гари Линекер Харри Кейн Футбол

Гари Линекер считает, что результативность Харри Кейна не зависит от чемпионата.

«На днях, когда Кейн забил очередные два гола, я подумал, что у него теперь 17 мячей за 11 туров Бундеслиги. Он уже опередил лучшего бомбардира прошлого чемпионата Германии.

Люди отмечают, что его результативность внезапно выросла, и потом говорят: «Ну, в этой лиге играть проще». Я не думаю, что дело в этом.

Думаю, дело в том, что он играет в доминирующей команде и демонстрирует такие показатели, которые у него были бы в команде вроде «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», – заявил бывший форвард сборной Англии в подкасте The Rest is Football.

«Верно. Абсолютно точно. Сто процентов», – отреагировал Алан Ширер, еще один экс-нападающий английской команды.

Кейн уже забил больше лучших бомбардиров прошлого сезона! За 11 туров 🤯

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21 комментарий

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Zagashtok
Линекер прав. Кейн забивал в шпорах под 30 голов каждый сезон. Это фантастические цифры. Если бы он играл в Сити то его результативность была бы на уровне Холланда.
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Арман Мартиросян
Ответ Zagashtok
Линекер прав. Кейн забивал в шпорах под 30 голов каждый сезон. Это фантастические цифры. Если бы он играл в Сити то его результативность была бы на уровне Холланда.
Кейн, как футболист гораздо лучше норвежца, говорю абсолютно без хейта к последнему. Просто он оказался заложником своей преданности к одному клубу, хотя это очень круто стать легендой и лучшим бомбардиром своего родного клуба.
+28
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QWertY
Ответ zzzeeerrrooo
Что Кейн показывал в возрасте Эрлинга?
Брал золотую бутсу АПЛ. Сколько раз Эрлинг становился лучшим бомбардиром Бундеслиги?
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Bayern Munich
Кейн в прошлом сезоне забил 30 голов, хотя Тоттенхэм даже в лигу конференций не попал по итогу сезона, представьте если бы он играл за МС, сколько бы он забил
+6
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corazón blanco
В этом даже нет сомнений, уверен, что если бы тогда смог настоять на своем трансфере в Сити, показывал бы результативность на уровне Холанда, плюс он еще и куда более сильнее, как футболист. Очень разносторонний, который прекрасен в подыгрыше, не жадный.
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alireal
Ответ Илья Маслюков
Германия это чемпионат одной команды, как ни крути, испания 2 иногда трёх, Россия одной, франция одной, а Англия сами решайте скольки
Англия одной с половиной
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А.В. Бубнов
Вообщем, Кейн попал в "самовозку")
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alireal
Да никто уже не верит в то, что в апл сложнее забивать нежели в других чемпионатах. Разве что некоторые апловские фанаты на всю голову, но не более того.
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Zagashtok
Ответ Арман Мартиросян
Кейн, как футболист гораздо лучше норвежца, говорю абсолютно без хейта к последнему. Просто он оказался заложником своей преданности к одному клубу, хотя это очень круто стать легендой и лучшим бомбардиром своего родного клуба.
Мне тоже Кейн нравится больше
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zzzeeerrrooo
Ответ Grime Font
дожили. местные васи пишут, что топовый Кейн мог бы быть на уровне пенальтиста и забивалы в пустые ворота всяким Кипрам, Ноттингемам и бёрнлям. тут скорее наоборот, норвежец может стать таким же топом как Кейн.
Что Кейн показывал в возрасте Эрлинга?
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Zagashtok
Ответ Grime Font
дожили. местные васи пишут, что топовый Кейн мог бы быть на уровне пенальтиста и забивалы в пустые ворота всяким Кипрам, Ноттингемам и бёрнлям. тут скорее наоборот, норвежец может стать таким же топом как Кейн.
а что не так с Холландом, Вася? Он реально мегаталант. Так что охлади одно место
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zzzeeerrrooo
Ответ QWertY
Брал золотую бутсу АПЛ. Сколько раз Эрлинг становился лучшим бомбардиром Бундеслиги?
он в бундесе больше лечился , в апл сходу побил все рекорды
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QWertY
Ответ zzzeeerrrooo
он в бундесе больше лечился , в апл сходу побил все рекорды
Так играя в самой атакующей команде мира. А Кейн в Ттх не раз становился лучшим бомбардиром лиги
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zzzeeerrrooo
Ответ QWertY
Так играя в самой атакующей команде мира. А Кейн в Ттх не раз становился лучшим бомбардиром лиги
Варди показал Кейну как нужно тащить команду к титулк
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QWertY
Ответ zzzeeerrrooo
Варди показал Кейну как нужно тащить команду к титулк
У Варди был Канте
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Zagashtok
Линекер прав. Кейн забивал в шпорах под 30 голов каждый сезон. Это фантастические цифры. Если бы он играл в Сити то его результативность была бы на уровне Холланда.
Да и количество ассистов было б куда больше
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zzzeeerrrooo
Ответ QWertY
У Варди был Канте
ТТХ без него вышел в финал ЛЧ
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Гусеконь
а в Борнмуте?
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