Горетцка раскритиковал проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Ошибку в критериях для присуждения турнира не исправили. Это нехорошо»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Леон Горетцка Политика Футбол

Леон Горетцка раскритиковал идею проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

– Должен ли DFB (Немецкий футбольный союз – Sports.ru) подать четкий сигнал против присуждения чемпионата мира Саудовской Аравии после ошибки с его присуждением Катару?

– Я определенно так считаю. Сохраняется ошибка в критериях, которые играют роль при присуждении турнира. Ее явно не исправили, и это точно нехорошо.

Сейчас я думаю о том, что будет летом [на чемпионате Европы в Германии]. Я чрезвычайно рад, что политических вопросов, вероятно, будет меньше, и мы полностью сосредоточимся на футболе. Это то, чего мы все жаждем, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии. 

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26 комментариев

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kaka10
Ждём очередной вылет Дойчланда с прикрытыми ртами футболистов
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Aleksey Yashin
Закроете просто рот руками перед матчами, и проблема решена
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Буратино55
Снимайтесь с домашнего евро в знак протеста, все равно даже из группы не выйдете
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Marcus-light
Ответ Albert58
По вашему, эти турниры надо проводить или в Германии или в Англии, больше не кто не имеет на это права?.
В мире больше сотни стран, где тебя не упекут за решетку или не накажут физически за пакости, глупости и вольнодумие.
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молодой сутенер
Если вы такие ярые защитники цветастых ценностей и всего такого - откажитесь и все, а то только разговоры
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Albert58
По вашему, эти турниры надо проводить или в Германии или в Англии, больше не кто не имеет на это права?.
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ApXuMaHqPuT
У фифы давно главный критерий - бабло, на всё остальное им плевать🙈💰
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Сергей Лепехин
надо все чемпы англосаксам отдать, тогда будет все ОК
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Yop-pop
Сомневаюсь,что Горетцка к этому времени будет уже играть,39 уже будет тогда
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Сергей Лепехин
Ответ Marcus-light
А немцы это англы, или уже саксы?
саксы. Читайте историю. Интересуйтесь, когда что-то пишите
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Кино Музыка
Похоже, Германия снова в пролете)
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Eric_Cartman
Он там все равно играть уже не будет 🤣
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Средний палец Кирана Тирни
Хорошо, что хоть Нойер женился и не будет отвлекаться на эти пустые политические заявления теперь 😊
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NickFourteen
Лучше бы о футболе думал! Каждый раз лезет в политику, только повод дай
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SexyCow
лучше бы форму набрал, там и без тебя разберутся
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Marcus-light
А какие критерии? Это был единственный кандидат
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Баха
Ответ Сергей Лепехин
саксы. Читайте историю. Интересуйтесь, когда что-то пишите
они янки они рабы байдена
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Утка из Центрального Парка
Ответ gronk22
Смешно
Главное чтобы скрепы не разошлись от смеха
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заратустра-будрайтис
Ответ Сергей Лепехин
надо все чемпы англосаксам отдать, тогда будет все ОК
Все верно, точно хорошо проведут
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Mr Joker
Думаю пока Горетцка и Гнабри ещё стоят нормальную сумму Баварии стоит их продать, последние 2 сезона уже не впечатляют
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Юрий Богданов
немцы могут не ехать, чтобы опять чисто для вида на поле не выходить в группе
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Генадий Филимонов
Да какая разница для швайнипараши? Опять из группы не выйдет
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jqzn88xn6n
Ему просто обидно, что нельзя приземлить туда самолет в особенных и ярких цветах
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