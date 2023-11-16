Горетцка раскритиковал проведение ЧМ-2034 в Саудовской Аравии: «Ошибку в критериях для присуждения турнира не исправили. Это нехорошо»

Леон Горетцка раскритиковал идею проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии.

– Должен ли DFB (Немецкий футбольный союз – Sports.ru) подать четкий сигнал против присуждения чемпионата мира Саудовской Аравии после ошибки с его присуждением Катару?

– Я определенно так считаю. Сохраняется ошибка в критериях, которые играют роль при присуждении турнира. Ее явно не исправили, и это точно нехорошо.

Сейчас я думаю о том, что будет летом [на чемпионате Европы в Германии]. Я чрезвычайно рад, что политических вопросов, вероятно, будет меньше, и мы полностью сосредоточимся на футболе. Это то, чего мы все жаждем, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

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