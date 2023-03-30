Горетцка о ЧМ-2022: «Если жажды победы не хватает, то Германия лишь такая же команда, как другие»

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Германии по футболу болельщики Руди Феллер Ханс-Дитер Флик ЧМ-2022 Леон Горетцка Футбол

Леон Горетцка считает, что Германии на ЧМ-2022 не хватило жажды победы.

На турнире в Катаре команда Ханса-Дитера Флика не вышла из группы.

Ханси Флик и Руди Феллер жаловались, что на чемпионате мира не хватило менталитета и жажды победы. Так ли это?

– Жажда победы и безоговорочная воля должны быть базовым условием. В этом случае не так много команд, которые могут с нами сравниться. Но если этой жажды не хватает, то мы всего лишь такая же команда, как и многие другие.

– Германии не хватило огня на чемпионате мира?

– Не только на чемпионате мира, но и в предыдущих международных матчах. Вместе с Ханси Фликом мы поставили перед собой цель играть в определенный футбол. Требовать этого – одно дело. Но также нужно реализовывать это на поле.

При нормально функционирующих процессах на поле интенсивность игры возрастает, ведь каждый знает, где ему расположиться, какова его задача. На чемпионате мира мы не справились с этим взаимодействием.

– Насколько вы обеспокоены тем, что команда и болельщики не были единым целым?

– Настоящей эйфории перед чемпионатом мира не было, это правда. Не было ощущения, что люди в Германии могут идентифицировать себя с нами. Это все вещи, которые приходят через спортивный успех. Наш план состоит в том, чтобы убедить их, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.

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3 комментария

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deadjoker
Вот если бы нам дали надеть гомоповязку, то жажды было бы хоть отбавляй :)
+1
0
+1
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old folk
Если вспомнить камбэк с Коста-Рикой, жажды и желания как раз хватало.
И по игре смотрелись очень прилично, но всё решила реализация в матче с Японией
+3
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Антон Чугунов
Германия час мучилась со сборной Коста-Рики. А все остальное просто слова
0
0
0
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