Горетцка о ЧМ-2022: «Если жажды победы не хватает, то Германия лишь такая же команда, как другие»

считает, что Германии на не хватило жажды победы.

На турнире в Катаре команда Ханса-Дитера Флика не вышла из группы.

– и жаловались, что на чемпионате мира не хватило менталитета и жажды победы. Так ли это?

– Жажда победы и безоговорочная воля должны быть базовым условием. В этом случае не так много команд, которые могут с нами сравниться. Но если этой жажды не хватает, то мы всего лишь такая же команда, как и многие другие.

– Германии не хватило огня на чемпионате мира?

– Не только на чемпионате мира, но и в предыдущих международных матчах. Вместе с Ханси Фликом мы поставили перед собой цель играть в определенный футбол. Требовать этого – одно дело. Но также нужно реализовывать это на поле.

При нормально функционирующих процессах на поле интенсивность игры возрастает, ведь каждый знает, где ему расположиться, какова его задача. На чемпионате мира мы не справились с этим взаимодействием.

– Насколько вы обеспокоены тем, что команда и болельщики не были единым целым?

– Настоящей эйфории перед чемпионатом мира не было, это правда. Не было ощущения, что люди в Германии могут идентифицировать себя с нами. Это все вещи, которые приходят через спортивный успех. Наш план состоит в том, чтобы убедить их, – сказал полузащитник «Баварии» и сборной Германии.