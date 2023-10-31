Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Иттифак» Джеррарда, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фейхой»
«Аль-Хилаль» вышел в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии.
В понедельник «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Хазм» в матче 1/8 финала (3:0) благодаря реализованному пенальти Рубена Невеша и дублю Александара Митровича.
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда, «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях встретится с «Аль-Фейхой», а «Аль-Ахли» примет «Абху».
Кубок короля Саудовской Аравии
1/8 финала
31 октября
«Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад» – 17:45
«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» – 17:45
«Аль-Ахли» – «Абха» – 21:00
30 октября
«Аль-Хилаль» – «Аль-Хазм» – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Невеш (52, пенальти), 2:0 – Митрович (79), 3:0 – Митрович (83, пенальти).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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