Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Иттифак» Джеррарда, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фейхой»

«Аль-Хилаль» вышел в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

В понедельник «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Хазм» в матче 1/8 финала (3:0) благодаря реализованному пенальти и дублю .

Во вторник «Аль-Наср» сыграет с « » , «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях встретится с «Аль-Фейхой», а «Аль-Ахли» примет «Абху».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/8 финала

31 октября

«Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад» – 17:45

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» – 17:45

«Аль-Ахли» – «Абха» – 21:00

30 октября

«Аль-Хилаль» – «Аль-Хазм» – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Невеш (52, пенальти), 2:0 – Митрович (79), 3:0 – Митрович (83, пенальти).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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