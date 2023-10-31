Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Аль-Иттифак» Джеррарда, «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Фейхой»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Стивен Джеррард результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Александар Митрович Рубен Невеш Аль-Фейха Абха Футбол

«Аль-Хилаль» вышел в 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

В понедельник «Аль-Хилаль» обыграл «Аль-Хазм» в матче 1/8 финала (3:0) благодаря реализованному пенальти Рубена Невеша и дублю Александара Митровича.

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Стивена Джеррарда, «Аль-Иттихад» Карима Бензема в гостях встретится с «Аль-Фейхой», а «Аль-Ахли» примет «Абху».

Кубок короля Саудовской Аравии

1/8 финала

31 октября

«Аль-Фейха» – «Аль-Иттихад» – 17:45

«Аль-Наср» – «Аль-Иттифак» – 17:45

«Аль-Ахли» – «Абха» – 21:00

30 октября

«Аль-Хилаль» – «Аль-Хазм» – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Невеш (52, пенальти), 2:0 – Митрович (79), 3:0 – Митрович (83, пенальти).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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GuruFutbola
Ответ distress of ignorance
Че, думаешь Лео покажет свой ЗМ на первом матче в плей-офф МЛС в этом году?
К сожалею Месси перешел в команду на последнем месте, поэтому не было шансов на плей-офф. Но даже так с самой слабой командой из всех 29, смог взять трофей. Это не переходить в топ-1 команду чемпионата идущей на 1 строчке и сливать все турниры за пару месяцев. В этом и отличие Величия от скама ☝🏻
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ApXuMaHqPuT
... сыграет с «Аль-Фейхой» Сакала, который когда-то играл за Спартак☝️
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Groznyi2024
Ответ GuruFutbola
К сожалею Месси перешел в команду на последнем месте, поэтому не было шансов на плей-офф. Но даже так с самой слабой командой из всех 29, смог взять трофей. Это не переходить в топ-1 команду чемпионата идущей на 1 строчке и сливать все турниры за пару месяцев. В этом и отличие Величия от скама ☝🏻
Не смог взять, а позволили взять. В США все решают деньги и медийность. Шоу же
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