Невилл считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ: «Этот сезон может стать противоположным предыдущему – немного неудачное начало и сильный финал»

Теги Гари Невилл премьер-лига Англия Арсенал Габриэл Жезус Эдвард Нкетиа Футбол

Гари Невилл считает, что «Арсенал» может выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Я думаю, что «Арсенал» может выиграть лигу в этом сезоне. Несмотря на не очень удачное начало, они придут к тому футболу, который мы видели от них в прошлом сезоне.

Тот факт, что они начали сезон немного хуже, я ни в коем случае не считаю плохим, они не так далеко от лидера. В «Арсенале» меня беспокоит позиция центрального нападающего: мне нравятся Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа, но для меня они номер два и номер три, им нужен номер один.

Но я действительно думаю, что когда они найдут свой футбол, а это может произойти после Рождества, они могут сделать этот сезон противоположным предыдущему – немного неудачное начало и более сильный финал», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

После 12 проведенных туров АПЛ «Арсенал» набрал 27 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 1 балл.

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3 комментария

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Yoshiyuki Lewis
Ага потом переобуваться будет типо я такого не говорил
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charly001
Ответ Yoshiyuki Lewis
Ага потом переобуваться будет типо я такого не говорил
Так он их и фаворитами не назвал , арсенал может выиграть АПЛ учитывая текущую ситуацию в таблице и в игровом плане арсенал поймал свою игру
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Gunner_14
Нужен нападающий, Жезус часто травмирован, Невилл прав
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