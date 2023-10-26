Президент «Атлетико» о судействе: «Теперь есть три проблемы: арбитр, ВАР, ВОР, ВИР… Я бы убрал ВАР»

Теги Атлетико Ла Лига судьи Энрике Сересо видеоповторы Футбол

Президент «Атлетико» выступил против системы ВАР.

«Я с самого начала говорил, что ВАР – это бардак. Теперь есть три проблемы: судья, ВАР, ВОР, ВИР…

Конечно, я бы убрал ВАР», – сказал Энрике Сересо.

Напомним, ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в Испании существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связываться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений, заявив, что комната нужна для информирования о технических проблемах.

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25 комментариев

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Аврал
Что то много бардака вообще в Ла Лиге.Все жалуются,валят друг на друга.Может пора руководству лиги пойти лесом,а не зарплаты себе увеличивать?
+30
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Бахытжан Садыкбеков
С больной на здоровую перекидывает. Арбитров некомпетентных сначала убери. За неправильные решения надо штрафовать, а за грубые ошибки - дисквалифицировать навсегда. ВАР лучшее, что было с футболом. Жаль, что им продолжают пользоваться идиоты и подлецы!
+24
-8
+16
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&_Bishep_&
Ответ GuruFutbola
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И везде третья буква Р, намекающая на баРселона.😁
+33
-18
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Реал Мадрид/Ла Лига
Ответ GuruFutbola
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В Барселоне нет буквы Р?
+13
-5
+8
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несахар
а я бы убрал трансферы.
где родился там и пригодился.
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Arty Novikoff
В России тоже есть ВАР и ВОР.
И если с ВАР еще что-то можно сделать, то с ВОРОМ - всё гораздо сложнее.
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Дмитрий Крутенко
Ответ GuruFutbola
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Написано гуру футбола, а не знаешь, что Реал - это приставка, а сам клуб носит название Мадрид.
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Человек из футбола
телекомпания ВИД
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vals1702
проблема в судьях(наказывать за ошибки , вплоть до отстранения пожизненно). ВАР нужен 100%
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truboprovodchik2019
Ответ фк кабинет
Ещё одна проблема Негрейра
эту проблему смывают слёзы таких хейтеров, как ты)
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Zizu 5
Ответ Бахытжан Садыкбеков
С больной на здоровую перекидывает. Арбитров некомпетентных сначала убери. За неправильные решения надо штрафовать, а за грубые ошибки - дисквалифицировать навсегда. ВАР лучшее, что было с футболом. Жаль, что им продолжают пользоваться идиоты и подлецы!
надо улучшать вар. в нынешнем виде вопросов будет только больше
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Булат Кошкимбаев
Ответ Бахытжан Садыкбеков
С больной на здоровую перекидывает. Арбитров некомпетентных сначала убери. За неправильные решения надо штрафовать, а за грубые ошибки - дисквалифицировать навсегда. ВАР лучшее, что было с футболом. Жаль, что им продолжают пользоваться идиоты и подлецы!
А что меняет вар, если решение принимают теже люди?
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Chelsea`s Lev
Дожились: ВАР следит за судьями, ВОР за ВАРом, а всем этим заправляет "Технический комитет судей (CTA)", причём силами самих судий, которые калымят по-чёрному... бабка за дедку:)
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Jese Rodrigues
Ответ Бахытжан Садыкбеков
С больной на здоровую перекидывает. Арбитров некомпетентных сначала убери. За неправильные решения надо штрафовать, а за грубые ошибки - дисквалифицировать навсегда. ВАР лучшее, что было с футболом. Жаль, что им продолжают пользоваться идиоты и подлецы!
А есть ли компетентные судьи в Ла Лиге вообще? Всех убрать?
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