Президент «Атлетико» о судействе: «Теперь есть три проблемы: арбитр, ВАР, ВОР, ВИР… Я бы убрал ВАР»
Президент «Атлетико» выступил против системы ВАР.
«Я с самого начала говорил, что ВАР – это бардак. Теперь есть три проблемы: судья, ВАР, ВОР, ВИР…
Конечно, я бы убрал ВАР», – сказал Энрике Сересо.
Напомним, ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в Испании существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связываться с судьями. Это противоречит международным правилам.
Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений, заявив, что комната нужна для информирования о технических проблемах.
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где родился там и пригодился.
И если с ВАР еще что-то можно сделать, то с ВОРОМ - всё гораздо сложнее.