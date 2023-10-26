Президент «Атлетико» о судействе: «Теперь есть три проблемы: арбитр, ВАР, ВОР, ВИР… Я бы убрал ВАР»

Президент «Атлетико» выступил против системы ВАР.

«Я с самого начала говорил, что ВАР – это бардак. Теперь есть три проблемы: судья, ВАР, ВОР, ВИР…

Конечно, я бы убрал ВАР», – сказал .

Напомним, ранее появилась информация о том, что с сезона-2021/22 в существует так называемая операционная комната (ВОР), из которой контролируют решения ВАР и могут связываться с судьями. Это противоречит международным правилам.

Технический комитет судей (CTA) Королевской испанской футбольной федерации выступил с опровержением этих сведений, заявив, что комната нужна для информирования о технических проблемах.

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