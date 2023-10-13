«В России нет хороших нападающих. Чалов – лучший? Смешно. Соболев – просто телега, у него нет задатков». Пономарев об игроках сборной
Владимир Пономарев указал на низкий уровень нападающих в России.
«Чалов – лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера [в матче с Камеруном] он прогулял целый тайм. Хорошо, что хоть гол забил, оправдал свое пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал.
Соболев – просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего.
Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», – заявил бывший защитник ЦСКА.
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