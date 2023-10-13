«В России нет хороших нападающих. Чалов – лучший? Смешно. Соболев – просто телега, у него нет задатков». Пономарев об игроках сборной

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Алексеевич Пономарев Федор Чалов Александр Соболев Футбол

Владимир Пономарев указал на низкий уровень нападающих в России.

«Чалов – лучший российский нападающий? Просто смешно. Вчера [в матче с Камеруном] он прогулял целый тайм. Хорошо, что хоть гол забил, оправдал свое пребывание на футбольном поле. Так он ничего не сделал.

Соболев – просто телега. Чалов в комбинационном плане хорош, а Соболев неплохо головой играет. У Александра нет задатков нападающего.

Мне просто есть с чем сравнивать. Был прекрасный форвард Бышовец, Федотов, Стрельцов. В России нет хороших нападающих», – заявил бывший защитник ЦСКА.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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19 комментариев

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Cy-27
83 года деду. оставьте его в покое
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Shuller18
Уж чем богаты
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Алекс 777
Ответ Ilya Chistyakov
Дед опять таблетки забыл выпить
федор Чалов 288 в списке самых дорогих нападающих мира. Даже у Канады есть толковый форвард
+4
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Orgazmatron IGO
Ещё бы 19 век вспомнил.
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Ilya Chistyakov
Дед опять таблетки забыл выпить
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Artemoff1979
В каком то смысле он прав. Очень мало футболистов и спортсменов, которые тренируются на пределе своих возможностей.
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Новый тренер ФК Спартак
мухин острее выглядел чем дельфин быдловатый
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Fallenstar
Деда, хватит, пошли домой...
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Атакующий Юран
Дед был молод, всё казалось лучше))
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Алексей Ильин
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Пономарев, лучше бы написал книгу о ВЕЛИКОМ ШЕСТЕРНЕВЕ ! У нас в футболе стали брать стопперами неких бабичей , и ими же восхищаться ; Доигрались!
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Владимир Бадаев
По большому счету он прав.🤔
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Invicta Corvus
Ответ Уся Ваткин
а как же задатки дельфина?
Ты такой остроумный и оригинальный
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Алексей Ильин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ </c/>
Соболев лучший российский нападающий, который в прошлом году имел серию из 9 матчей с забитыми голами подряд включая матчи с зенитом и цска, а также отлично играет в подыгрыше, а его пас в кубке с динамо в касание на Бонгонду был исполнен на топ уровне...
Да ещё и пытается каждому ( на матче ) показать свой причиндал! Футболист, форвард, но похоже перегружает себя игрой головой!
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