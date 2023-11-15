Лапорта и Перес вышли из состава совета директоров RFEF

Президенты «Реала» и «Барселоны» вышли из состава руководителей RFEF.

и сегодня покинули состав совета директоров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

В письмах, направленных в конце октября исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роше, руководители « » и «Барселоны» сообщили о своем решении решении уйти со своих постов в руководящем органе федерации.

Отмечается, что и Перес, и Лапорта, которые поддерживают хорошие отношения с Рошей, обосновывают это решение своим намерением не вмешиваться в избирательный процесс в федерации. В ближайшие месяцы состоятся выборы нового полноправного президента RFEF.

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