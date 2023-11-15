Лапорта и Перес вышли из состава совета директоров RFEF

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Флорентино Перес Федерация футбола Испании Футбол

Президенты «Реала» и «Барселоны» вышли из состава руководителей RFEF.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта сегодня покинули состав совета директоров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). 

В письмах, направленных в конце октября исполняющему обязанности президента RFEF Педро Роше, руководители «Реала» и «Барселоны» сообщили о своем решении решении уйти со своих постов в руководящем органе федерации. 

Отмечается, что и Перес, и Лапорта, которые поддерживают хорошие отношения с Рошей, обосновывают это решение своим намерением не вмешиваться в избирательный процесс в федерации. В ближайшие месяцы состоятся выборы нового полноправного президента RFEF. 

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5 комментариев

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Always_sam
пока болельщики друг друга хейтят, эти двое вполне мирно сосуществуют и частенько действуют сообща
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Yauheni Svartsevich
Ответ Always_sam
пока болельщики друг друга хейтят, эти двое вполне мирно сосуществуют и частенько действуют сообща
Дело Негрейры охладило отношения. А до этого (по историям с Суперлигой, распределением средств от трансляций и т.д.) регулярно действовали сообща. Оно и понятно: пока болелы ругаются, боссы делают бизнес)
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igls54
Комментарий удален пользователем
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skxgpkt7xn
политиканы 😂
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Вальдано
Они единственные не вышли из СуперЛиги.. Тайна Меча и Орала не раскрыта..
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