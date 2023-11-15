Хавбек «Зенита» Мостовой: «Из Франции было предложение летом. Рассматривал, но у клуба не было возможности меня выкупить» 

Теги Зенит премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Андрей Мостовой Футбол

Андрей Мостовой рассказал, что летом у него было предложение из Франции.

«Всегда хочется в Европу, особенно, когда смотришь на ребят. Это мотивирует. Летом было предложение из Франции. Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить.

Когда переподписывал контракт с «Зенитом», то обсуждали возможный отъезд в Европу, сумму отступных. Клуб знает о моем желании. Но все зависит только от меня», – сказал 26-летний хавбек «Зенита» Мостовой.

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16 комментариев

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Overkiller
Мы предлагаем вам играть за нас, но купить мы вас не можем.
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Dmitry Orlov
Ответ Overkiller
Мы предлагаем вам играть за нас, но купить мы вас не можем.
Просто Зенит мог отказаться. Зенит с россиянами (Малком не в счёт) очень неохотно расстаётся. Оздоев в интервью сказал, что когда было предложение из Европы, Зенит отверг со словами "ни за какие деньги". В итоге, Оздоев как и Кузяев уехали только по окончании контрактов.
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.ru
Ответ waleri
ПСЖ?
или Пари НН...
+3
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Chernoy
В следующий раз можно сначала узнать смогут ли выкупить или нет, тогда можно сэкономить время и не рассматривать
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Валерий Анташов
А зачем делать предложение если не платёжеспособен. Связываться с клубом у которого нет денег, играть за еду и ждать, когда его заметят гранды, то ещё удовольствие. Тем более, что не факт, что может играть все 90 минут на высоком уровне, тогда бы и в Зените выходил в стартовом составе.
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Сергей Лепехин
Ну да, сначала подписал контракт с опцией минимальной цены, а теперь "хочу"... Хочу денег ? Получил. Хочешь в Европу ? Не получил... Были случаи, когда футболисты сами или частично выкупали свой контракт, чтобы играть в топ... "Предложение из Франции" скорее шорт-лист из 10 человек
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Senin.S.P@yandex.ru
Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить. …но всё зависит только от меня!)
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Любовь Мелехова
Ответ waleri
ПСЖ?
Скорее, условный Гавр, у шейхов деньги есть.
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Валерий Охотин
Ответ waleri
ПСЖ?
жсп.
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Птюч, Ёж.
Ответ Валерий Анташов
А зачем делать предложение если не платёжеспособен. Связываться с клубом у которого нет денег, играть за еду и ждать, когда его заметят гранды, то ещё удовольствие. Тем более, что не факт, что может играть все 90 минут на высоком уровне, тогда бы и в Зените выходил в стартовом составе.
хотел на кредит их подсадить в Газпромбанке))
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