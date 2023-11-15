Хавбек «Зенита» Мостовой: «Из Франции было предложение летом. Рассматривал, но у клуба не было возможности меня выкупить» 

Андрей Мостовой рассказал, что летом у него было предложение из Франции.

«Всегда хочется в Европу, особенно, когда смотришь на ребят. Это мотивирует. Летом было предложение из Франции. Рассматривал этот вариант, но у клуба не было возможности меня выкупить.

Когда переподписывал контракт с « », то обсуждали возможный отъезд в Европу, сумму отступных. Клуб знает о моем желании. Но все зависит только от меня», – сказал 26-летний хавбек «Зенита» .

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