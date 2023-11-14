Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Окинул взглядом раздевалку и подумал, что у нас команда U23. Нам нужны везение, отсутствие травм и стабильность для борьбы с «Сити»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, готов ли «Ливерпуль» бороться с «Ман Сити».

«Надеюсь на это.

Я окинул взглядом нашу раздевалку [в воскресенье] и подумал, что у нас команда U23.

Но мастерство у нас все равно есть. Если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый.

Посмотрим. Нам нужны капелька везения, отсутствие травм и стабильность.

В целом в этом сезоне дела идут хорошо, но исход не решается в ноябре, еще многое может произойти», – сказал защитник «Ливерпуля».

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9 комментариев

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headmaster
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Луис Диас - 26 лет
Жота - 26 лет
Салах - 31 год
Нуньес - 24 года
Гакпо - 24 года
Эндо - 30 лет
Цимикас - 27 лет
Трент - 25 лет
Матип - 32 года
Бекер - 31 год
+ сам Ван Дейк - итого 11 игроков старше 23. Или это он про скамейку, что там зеленая молодежь сидела? Так и у Сити в прошлом матче в запасе мальцы были.

В этом сезоне больше Ливерпулю симпатизирую в плане борьбы за чемпионство, но что-то Ван Дейк ерунду ляпнул. Другие игроки ещё и обидеться могут
+11
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+9
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igls54
Когда становишься дедом, то все вокруг выглядят моложе своих лет
+5
0
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#SharkTeam
кстати, Холанду 23
+4
-1
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<~Inter~>
А кто там молодой? Всё равно, что Сити сейчас начнет говорить про возраст Фодена, Альвареса, Холанда, Доку, Гвардиола и Льюиса. В Ливерпуль по настоящему мало опыта лишь у Куанса и Байчетича
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#SharkTeam
) примерно такие же "факты" у хейтеров Сити на спортсе
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Ман Сити
Окинул взглядом раздевалку и попятился
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#SharkTeam
Ответ headmaster
Не поленился, и полез проверять Луис Диас - 26 лет Жота - 26 лет Салах - 31 год Нуньес - 24 года Гакпо - 24 года Эндо - 30 лет Цимикас - 27 лет Трент - 25 лет Матип - 32 года Бекер - 31 год + сам Ван Дейк - итого 11 игроков старше 23. Или это он про скамейку, что там зеленая молодежь сидела? Так и у Сити в прошлом матче в запасе мальцы были. В этом сезоне больше Ливерпулю симпатизирую в плане борьбы за чемпионство, но что-то Ван Дейк ерунду ляпнул. Другие игроки ещё и обидеться могут
u23 кстати ведь уже не молодёжка, это что-то вроде дубля или команды где не дотягивающие по уровню взрослые играют
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Андрей Хан
Ответ headmaster
Не поленился, и полез проверять Луис Диас - 26 лет Жота - 26 лет Салах - 31 год Нуньес - 24 года Гакпо - 24 года Эндо - 30 лет Цимикас - 27 лет Трент - 25 лет Матип - 32 года Бекер - 31 год + сам Ван Дейк - итого 11 игроков старше 23. Или это он про скамейку, что там зеленая молодежь сидела? Так и у Сити в прошлом матче в запасе мальцы были. В этом сезоне больше Ливерпулю симпатизирую в плане борьбы за чемпионство, но что-то Ван Дейк ерунду ляпнул. Другие игроки ещё и обидеться могут
В раздевалку пускают не только тех, кто в старте на матч выйдет)
В воскресенье из полевых были Эллиотт (20), МакКоннелл (19), Куанса (20), Чамберс (19), Скэнлон (18), Доук (18) и Ньони (16) - детский сад, штаны на лямках.
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