Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Окинул взглядом раздевалку и подумал, что у нас команда U23. Нам нужны везение, отсутствие травм и стабильность для борьбы с «Сити»
Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, готов ли «Ливерпуль» бороться с «Ман Сити».
«Надеюсь на это.
Я окинул взглядом нашу раздевалку [в воскресенье] и подумал, что у нас команда U23.
Но мастерство у нас все равно есть. Если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый.
Посмотрим. Нам нужны капелька везения, отсутствие травм и стабильность.
В целом в этом сезоне дела идут хорошо, но исход не решается в ноябре, еще многое может произойти», – сказал защитник «Ливерпуля».
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+ сам Ван Дейк - итого 11 игроков старше 23. Или это он про скамейку, что там зеленая молодежь сидела? Так и у Сити в прошлом матче в запасе мальцы были.
В этом сезоне больше Ливерпулю симпатизирую в плане борьбы за чемпионство, но что-то Ван Дейк ерунду ляпнул. Другие игроки ещё и обидеться могут
В воскресенье из полевых были Эллиотт (20), МакКоннелл (19), Куанса (20), Чамберс (19), Скэнлон (18), Доук (18) и Ньони (16) - детский сад, штаны на лямках.