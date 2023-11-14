Ван Дейк о «Ливерпуле»: «Окинул взглядом раздевалку и подумал, что у нас команда U23. Нам нужны везение, отсутствие травм и стабильность для борьбы с «Сити»

Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, готов ли «Ливерпуль» бороться с «Ман Сити».

«Надеюсь на это.

Я окинул взглядом нашу раздевалку [в воскресенье] и подумал, что у нас команда U23.

Но мастерство у нас все равно есть. Если ты достаточно хорош, то ты достаточно взрослый.

Посмотрим. Нам нужны капелька везения, отсутствие травм и стабильность.

В целом в этом сезоне дела идут хорошо, но исход не решается в ноябре, еще многое может произойти», – сказал защитник « ».

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