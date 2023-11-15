Экс-хавбек «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг завершил карьеру в 36 лет. Он играл в Джибути в последние годы

Экс-хавбек «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг завершил карьеру.

36-летний камерунец в последние годы выступал за клуб «Арта/Солар 7» из Джибути.

«С большой грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь.

Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

Когда я переехал во Францию, играя за «Бастию», думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось в « » и «Барселоне», величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, « », « », « », «Сьон» и «Арта/Солар 7» навсегда останутся в моем сердце. Имея честь представлять свою страну 60 раз, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые будут со мной навсегда», – написал Сонг в соцсети.

В составе «Барселоны» становился чемпионом Испании в 2013 году (провел 20 игр в сезоне) и обладателем Суперкубка.

В составе сборной Камеруна принял участие в 2 чемпионатах мира (2010, 2014) и выиграл серебряную медаль на Кубке Африки-2008.

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