Экс-хавбек «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг завершил карьеру в 36 лет. Он играл в Джибути в последние годы

Теги Рубин Александр Сонг Вест Хэм Чарльтон премьер-лига Россия премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Сьон Арсенал сборная Камеруна по футболу Бастия Футбол

Экс-хавбек «Арсенала», «Барселоны» и «Рубина» Алекс Сонг завершил карьеру.

36-летний камерунец в последние годы выступал за клуб «Арта/Солар 7» из Джибути. 

«С большой грустью сообщаю, что пришло время повесить бутсы на гвоздь.

Мое путешествие, которое началось в Яунде в детстве, когда я играл без бутс, босиком и на твердом гравии, придало мне сил и смелости для достижения успеха.

Когда я переехал во Францию, играя за «Бастию», думал, что совершил чудо. Однако это было только начало: мое путешествие продолжилось в «Арсенале» и «Барселоне», величайших клубах мира. Так много людей помогали мне на этом пути: моя жена, мои дети, семья, друзья, мой агент, тренеры и, конечно, все мои товарищи по команде, которым я буду всегда благодарен.

Конечно, «Чарльтон», «Вест Хэм», «Рубин», «Сьон» и «Арта/Солар 7» навсегда останутся в моем сердце. Имея честь представлять свою страну 60 раз, я также испытывал огромную гордость. Мне повезло, что у меня осталось так много прекрасных воспоминаний, которые будут со мной навсегда», – написал Сонг в соцсети. 

В составе «Барселоны» Сонг становился чемпионом Испании в 2013 году (провел 20 игр в сезоне) и обладателем Суперкубка.

В составе сборной Камеруна принял участие в 2 чемпионатах мира (2010, 2014) и выиграл серебряную медаль на Кубке Африки-2008. 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Барселонский Азар))
Он еще завершил карьеру в 2012, когда перешел в Барселону) еще один, посчитавший, что забрался на футбольный олимп
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Все Сонги, выходит, уже закончили (
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Легенда Рубина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serhio_ramos_
Загубил карьеру в БЧК.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bazilic
Легенда Барсы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
serhio_ramos_
Ответ Forte Live
Все Сонги, выходит, уже закончили (
Наш Ригоберка ещё нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий