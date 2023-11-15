Вице-капитан сборной Кубы: «У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. Страна с футбольными традициями и очень сильной лигой»
Вице-капитан сборной Кубы высоко оценил потенциал сборной России.
Команды проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде.
«У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках.
Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков», – сказал защитник Карлос Васкес Фернандес, выступающий за клуб 2-го дивизиона Австрии «Дорнбирн».
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