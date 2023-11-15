Вице-капитан сборной Кубы: «У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. Страна с футбольными традициями и очень сильной лигой»

Теги Сборная России по футболу сборная Кубы Д2 Австрия Дорнбирн товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Вице-капитан сборной Кубы высоко оценил потенциал сборной России.

Команды проведут товарищеский матч 20 ноября в Волгограде. 

«У России всегда была сборная с громадным потенциалом. Большие игроки с великим духом. У клубов были прекрасные игры и отличные выступления в еврокубках.

Это страна с футбольными традициями и очень сильной лигой. Я не в курсе последних новостей российской сборной, но знаю некоторых игроков», – сказал защитник Карлос Васкес Фернандес, выступающий за клуб 2-го дивизиона Австрии «Дорнбирн». 

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3 комментария

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Cruel Snake
Это он точно про нашу сборную и чемпионат? Под описание подходит Англия
+3
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Ростов-на-Дону
Дзюбу наверное знает...
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Tybalt
играет в Австрии, но поёт оды России, хотя сам из Кубы
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