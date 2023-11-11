Судья удалил Жиру за споры на 93-й и отменил гол «Лечче» «Милану» на 94-й. Команды сыграли 2:2
Оливье Жиру за недовольство действиями судьи удален в конце игры с «Лечче».
Нападающий «Милана» на третьей добавленной ко второму тайму минуте пришел в негодование из-за того, что Розарио Абиссо не зафиксировал нарушение правил у штрафной салентийцев.
Рефери показал французу желтую карточку, но тот не успокоился и был удален.
«Лечче» разыграл штрафной, и форвард Роберто Пикколи из-за пределов штрафной точно пробил в ближний угол ворот Майка Меньяна. Однако судья, ознакомившись с видеоповтором, отменил гол из-за того, что, готовясь принять мяч, Пикколи наступил на ногу защитнику Малику Тиаву.
Матч 12-го тура Серии А завершился со счетом 2:2.
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