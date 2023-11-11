Судья удалил Жиру за споры на 93-й и отменил гол «Лечче» «Милану» на 94-й. Команды сыграли 2:2

Теги Милан серия А Италия дисквалификации судьи Оливье Жиру видеоповторы Розарио Абиссо Малик Тиав Роберто Пикколи Футбол

Оливье Жиру за недовольство действиями судьи удален в конце игры с «Лечче».

Нападающий «Милана»  на третьей добавленной ко второму тайму минуте пришел в негодование из-за того, что Розарио Абиссо не зафиксировал нарушение правил у штрафной салентийцев.

Рефери показал французу желтую карточку, но тот не успокоился и был удален.

«Лечче» разыграл штрафной, и форвард Роберто Пикколи из-за пределов штрафной точно пробил в ближний угол ворот Майка Меньяна. Однако судья, ознакомившись с видеоповтором, отменил гол из-за того, что, готовясь принять мяч, Пикколи наступил на ногу защитнику Малику Тиаву.

Матч 12-го тура Серии А завершился со счетом 2:2.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laukkanen
вообще никакой стабильности от Милана не наблюдается
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Закипел на ровном месте, да тебя приобняли, но никакой грубости там не было. А может Оливье не любит когда его тискают 😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий