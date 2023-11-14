Беллингем из-за травмы покинет расположение сборной Англии и вернется в «Реал». Колуилл также не сыграет в ноябре
Джуд Беллингем покинет расположение сборной Англии.
Напомним, полузащитник «Реала» вывихнул плечо в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». Он пропустил игру с «Валенсией» в минувшие выходные.
Официальный сайт сборной Англии объявил, что ближайшее время Беллингем покинет расположение сборной и вернется в «Реал». Кроме того, за сборную Англии в ноябре не сыграет защитник «Челси» Ливай Колуилл, также травмировавший плечо.
Дополнительно в сборную вызваны Коул Палмер, Рико Льюис и Эзри Конса.
Англия в матчах отбора на Евро-2024 сыграет с Мальтой и Северной Македонией.
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Здоровья Джуду, ждём после паузы!