Беллингем из-за травмы покинет расположение сборной Англии и вернется в «Реал». Колуилл также не сыграет в ноябре

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Джуд Беллингем покинет расположение сборной Англии.

Напомним, полузащитник «Реала» вывихнул плечо в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано». Он пропустил игру с «Валенсией» в минувшие выходные.

Официальный сайт сборной Англии объявил, что ближайшее время Беллингем покинет расположение сборной и вернется в «Реал». Кроме того, за сборную Англии в ноябре не сыграет защитник «Челси» Ливай Колуилл, также травмировавший плечо.

Дополнительно в сборную вызваны Коул Палмер, Рико Льюис и Эзри Конса.

Англия в матчах отбора на Евро-2024 сыграет с Мальтой и Северной Македонией.

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6 комментариев

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JENNINGS
Перерыв на сборные - отличное время, чтобы восстановиться!
Здоровья Джуду, ждём после паузы!
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ZA.RMA
А может это и к лучшему? Отдохнет, хотя бы…
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Zarema Aydamirova
Отличный шанс для Палмера показать себя в сборной но Беллингема жаль,но он себя покажет в сборной обязательно ему не помешает отдых
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камикадзе
А зачем его, вообще, вызывали?!
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Игорь Новиков
Отличная новость для Реала.
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