Беллингем из-за травмы покинет расположение сборной Англии и вернется в «Реал». Колуилл также не сыграет в ноябре

Джуд Беллингем покинет расположение сборной Англии.

Напомним, полузащитник « » вывихнул плечо в матче против « ». Он пропустил игру с «Валенсией» в минувшие выходные.

Официальный сайт сборной Англии объявил, что ближайшее время Беллингем покинет расположение сборной и вернется в «Реал». Кроме того, за сборную Англии в ноябре не сыграет защитник «Челси» , также травмировавший плечо.

Дополнительно в сборную вызваны , и .

Англия в матчах отбора на Евро-2024 сыграет с Мальтой и Северной Македонией.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?