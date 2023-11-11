Беллингем пропустит матч «Реала» против «Валенсии» из-за повреждения плеча
Джуд Беллингем пропустит ближайший матч «Реала».
Мадридский клуб объявил, что у 20-летнего хавбека выявлена нестабильность плечевого сустава, которая возникла вследствие недавнего вывиха.
В связи с этим Беллингем пропустит сегодняшнюю игру «Реала» против «Валенсии». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Джуд – лучший бомбардир Ла Лиги в текущем сезоне, он забил 10 мячей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Надеюсь ещё и в сборную не поедет и спокойно восстановится.