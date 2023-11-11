Джуд Беллингем пропустит ближайший матч «Реала».

Мадридский клуб объявил, что у 20-летнего хавбека выявлена нестабильность плечевого сустава, которая возникла вследствие недавнего вывиха.

В связи с этим Беллингем пропустит сегодняшнюю игру « » против «Валенсии». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Джуд – лучший бомбардир в текущем сезоне, он забил 10 мячей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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