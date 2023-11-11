Беллингем пропустит матч «Реала» против «Валенсии» из-за повреждения плеча

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига травмы Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем пропустит ближайший матч «Реала».

Мадридский клуб объявил, что у 20-летнего хавбека выявлена нестабильность плечевого сустава, которая возникла вследствие недавнего вывиха. 

В связи с этим Беллингем пропустит сегодняшнюю игру «Реала» против «Валенсии». Матч начнется в 23:00 по московскому времени. 

Джуд – лучший бомбардир Ла Лиги в текущем сезоне, он забил 10 мячей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Абсолютно здравое и верное решение, если есть хоть малейший риск, то конечно не стоит форсировать возвращение. Тем более написано, что пропустит и матчи сборных, отдохнет и после международной паузы с новыми силами будет уже помогать клубы добывать важные победы.
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данияр Жумабекович
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
неадекваша
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Белов
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Тут не про Левандовски речь
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Главное, что травма не серьезная.
Надеюсь ещё и в сборную не поедет и спокойно восстановится.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Азамат
Здоровья Били
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vcaireac
Надеюсь Анчи выпустит Диаса,а Джуду здоровья.Вроде по прогнозу 2 недели пропустит,Мадрид уже уведомил сб.Англии что ему лучше остаться в Мадриде.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Белов
Жаль парня
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evergreen
Лучше не рисковать, все правильно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Нам конец…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cruel Snake
За##### эти травмы и хто мягко говоря. Здоровья всей команде!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Надеюсь на сборные не поедет , а отдохнет и восстановиться как надо. А так, Браим , блестни еще раз
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
У рикоберги девушка не гуру футбола, а судя по подорванным комментариям - алекс мамедова.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
felixdyadya
Ответ corazón blanco
Абсолютно здравое и верное решение, если есть хоть малейший риск, то конечно не стоит форсировать возвращение. Тем более написано, что пропустит и матчи сборных, отдохнет и после международной паузы с новыми силами будет уже помогать клубы добывать важные победы.
Думаю спецом сделали что бы и в сборную не поехал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий