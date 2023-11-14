Мадзарри возглавит «Наполи» до конца сезона, контракт подписан. Он тренировал клуб 10 лет назад
Вальтер Мадзарри вновь возглавит «Наполи».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны подписали контракт сроком до июня 2024 года. Официально бывшего тренера «Интера» и «Уотфорда» представят завтра.
62-летний специалист сменит на посту Руди Гарсию, фактически уволенного из клуба.
Мадзарри уже возглавлял «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из «Кальяри».
«Наполи» идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очков в 12 матчах.
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