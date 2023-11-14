Мадзарри возглавит «Наполи» до конца сезона, контракт подписан. Он тренировал клуб 10 лет назад

Теги Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Руди Гарсия Футбол

Вальтер Мадзарри вновь возглавит «Наполи».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны подписали контракт сроком до июня 2024 года. Официально бывшего тренера «Интера» и «Уотфорда» представят завтра.

62-летний специалист сменит на посту Руди Гарсию, фактически уволенного из клуба.

Мадзарри уже возглавлял «Наполи» в период с 2009 по 2013 год. Он остается без работы с мая 2022 года после увольнения из «Кальяри».

«Наполи» идет на 4-м месте в Серии А, набрав 21 очков в 12 матчах.

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13 комментариев

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Фарид Харисов
Да здравствуют бзики де Лаурентиса, без них скучно! Теперь ещё 10 лет будет метаться туда-сюда, пытаясь снова создать чемпионскую команду.
+21
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+20
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Давид Agabekyan
Какой же бред творит АДЛ опять. Не клуб а клоунада
+19
-2
+17
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KMR
Осимхену и Хвиче пора сваливать
+14
-1
+13
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j-rich
Лавесси и Де Санктиса не забудьте подписать, они вроде без контракта
+11
-1
+10
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kbakha
Де Лаурентису скучно играть на простых настройках. Усложняет как может)
+5
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Андрей Андреев
Ответ j-rich
Лавесси и Де Санктиса не забудьте подписать, они вроде без контракта
Кавани, Хамшика
+5
0
+5
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TaR
Физрук Мадзарри снова команду нашел)))
+3
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Питер Пэн
Ответ Kubinec_
Президент Наполи радует своими решениями )
Особенно оба миланских клуба и Ювентус.
+3
0
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Kubinec_
Президент Наполи радует своими решениями )
+1
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jdrk
Зря не удержали Мистера… теперь будут качели
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Один живой
после прошлого сезона было опасение, что команду распродадут, но де Лаурентис зашел с другого фланга, команда цела, тренера не стало совсем))))
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<CRISTIANO>
Просто выписал бы достойную зарплату Спалетти и всё бы было в ажуре.
Теперь только Мостовой спасет эту банду....
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Kubinec_
Ответ Питер Пэн
Особенно оба миланских клуба и Ювентус.
судя по их игре в чемпионате больше Аталанту )
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