Ари пригласил Мостового в свой клуб из 4-го дивизиона Бразилии: «Посмотрим, что он умеет. Может, возглавит команду в будущем»

Теги Александр Мостовой Ари Д4 Бразилия Атлетико Сеаренсе Футбол

Ари пригласил Александра Мостового в тренерский штаб бразильского клуба.

– Готовы ли вы назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды?

– Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером – большой вопрос для меня.

Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем.

На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе! – сказал президент «Атлетико Сеаренсе», выступающего в четвертом дивизионе.

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6 комментариев

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Slider Mcculighan
Ну если всех,тогда поехали ,народ )
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TiNO
Ари, да ты что!Ему сразу Лигу Чемпионов подавай! Зря что ли 20 лет играл!
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Ковид 07.10.52
Какая Бразилия, вы с начала научитесь играть. как Мостовой, а потом он решит , сможете ли вы ему показать то, что он не знает.
+4
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bubareska
Унижаешь Царя. 4-й дивизион Бразилии точно не для тех, кто 20 лет в футбол играл на высочайшем уровне
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Bill Zapulil
«Дотошный журналист заставил пригласить Мостового и всех россиян в клуб 4го дивизиона.»

Так - правильно.
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