Ари пригласил Мостового в свой клуб из 4-го дивизиона Бразилии: «Посмотрим, что он умеет. Может, возглавит команду в будущем»

Ари пригласил Александра Мостового в тренерский штаб бразильского клуба.

– Готовы ли вы назначить Александра Мостового на пост главного тренера своей команды?

– Для начала пусть он прилетит ко мне в Бразилию. Я помню его, но как он будет работать тренером – большой вопрос для меня.

Я приглашаю его в мою команду на просмотр, он поработает с коллективом, поговорит с командой. Посмотрим, что он умеет, и, может быть, возглавит ее в будущем.

На данный момент у меня работает новый португальский специалист. Мостовой может либо войти в его штаб, либо спустя время стать главным тренером. В любом случае я приглашаю всех россиян к себе! – сказал президент «Атлетико Сеаренсе», выступающего в четвертом дивизионе.

Мостовой о возможной стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? Все уже давно придумано. Меня ничем не удивить»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?