Роберто Ди Маттео: «Мудрик будет на пути к мировому уровню, если сможет хорошо выступать каждую неделю. Пока он показал лишь проблески этого»

Роберто Ди Маттео считает, что Михаилу Мудрику нужна стабильность.

– показал проблески реального потенциала. Какой совет вы бы дали ему, чтобы он стал игроком мирового класса?

– Игроки мирового уровня стабильны. Поэтому, если Мудрик сможет выступать на высоком уровне каждую неделю, то он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового уровня.

Пока что он показал лишь проблески этого, но ему нужно выступать так в каждой игре. В этом разница между средним игроком и игроком мирового класса, – сказал бывший тренер « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?