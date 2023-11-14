Роберто Ди Маттео: «Мудрик будет на пути к мировому уровню, если сможет хорошо выступать каждую неделю. Пока он показал лишь проблески этого»

Теги Челси премьер-лига Англия Роберто Ди Маттео Михаил Мудрик Футбол

Роберто Ди Маттео считает, что Михаилу Мудрику нужна стабильность.

–  Мудрик показал проблески реального потенциала. Какой совет вы бы дали ему, чтобы он стал игроком мирового класса?

– Игроки мирового уровня стабильны. Поэтому, если Мудрик сможет выступать на высоком уровне каждую неделю, то он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового уровня.

Пока что он показал лишь проблески этого, но ему нужно выступать так в каждой игре. В этом разница между средним игроком и игроком мирового класса, – сказал бывший тренер «Челси».

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5 комментариев

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prus_3
Никогда Челси свои вбуханные в Мудрика 100 лимонов не вернет уже.
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Бродяга-симпатяга
Мудро
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Leo_89
Какой-то журналист специально отыскал Ди Маттео только, чтоб попросить его дать совет Мудрику? Сильно
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