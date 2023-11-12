Гвардиола о 4:4 с «Челси»: «Равная игра, справедливый результат. «Ман Сити» было сложно контролировать игру из-за таких футболистов, как Мудрик и Палмер»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Михаил Мудрик Коул Палмер Футбол

Пеп Гвардиола отметил агрессивную игру «Челси» в матче с «Манчестер Сити» (4:4).

«Хорошая реклама для АПЛ, зрелищная игра, в которой обе команды хотели победить. Но я ничего другого и не ожидал, у «Челси» прекрасная команда. И мы знаем, что против сильных соперников она всегда играет хорошо.

Мы навязали «Челси» свою игру, но контролировать ее было сложно, а Палмер и Мудрик показали свое мастерство. С их дриблингом и умением делать рывки контролировать игру сложно. Они действовали агрессивно.

Мы владели инициативой и в 2-3 атаках выходили один на один, но не смогли забить.

Равная игра, результат справедливый. Я поздравляю команду, нас ждет перерыв, мы уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Я бы предпочел победить 7:0, но на таком уровне в матче против прекрасной команды это невозможно, поэтому что есть, то есть.

Я не знаю, сколько ударов было у команд, но обе старались добиться своего и делали то, что должны», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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29 комментариев

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Wesley
Какой Мудрик? Он сделал шесть ошибок в слове "Стерлинг"
+24
-7
+17
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Саид Исаев
Ответ KMR
Потратил лярд + на защиту,а она 4 пускает.
Потому что другая команда потратила лярд+ на атаку

P.S. Гадайте теперь про кого речь идет
+16
-1
+15
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Overkiller
Ответ Wesley
Какой Мудрик? Он сделал шесть ошибок в слове "Стерлинг"
Сити было тяжело с ним, потому что они не понимали что лучше - отбирать у него мяч или отдавать ему мяч.
+7
-1
+6
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Михо
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
С третьим голом он классно отдал пас, троих защей обманул, отдал чуть назад в свободную зону и обострил хорошо
+4
0
+4
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bdfy dcfff
Ответ Wesley
Какой Мудрик? Он сделал шесть ошибок в слове "Стерлинг"
))бро , че ты еще не тренер топ клуба? ты же в футболе лучше Пепа шаришь ...
+6
-2
+4
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CFCheadhunter
Я подскажу Пеп: по ударам Челси 17(9) Сити 15(10)
+4
-1
+3
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bdfy dcfff
Та что ты творишь Пеп !) мы тут только успокоились...только пропали новости О Мудрике с сайта! И ты опять подливаешь масла в огонь ...
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ман сити фейк
Ответ KMR
Потратил лярд + на защиту,а она 4 пускает.
Ты про МЮ?
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morphvirg
Ответ Отец Абду
У тебя ставка не зашла?:) Под каждой новостью оставляешь по 5-10 комментов
Он не один такой. Под каждой новостью появляются странные комменты. Хотя, это может быть он.
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Wasilij Petrow
МанСити в 11 играх пропустил 8 мячей, а тут сразу 4. Сюрприз.
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Yoshiyuki Lewis
Ответ KMR
Потратил лярд + на защиту,а она 4 пускает.
От 12 места АПЛ ухахахахаха
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Nikkoloyung
Ответ Андрей Andrey
физручела не зацепил победу )) лярды на защиту потрачены и 4 пропускают. цирк не уехал
Так собирай вещи и уезжай, глядишь и остальные потянутся
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Ответ Андрей Andrey
физручела не зацепил победу )) лярды на защиту потрачены и 4 пропускают. цирк не уехал
Рассказать сколько на защиту другие топ клубы апл потратили?)
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morphvirg
Ответ #SharkTeam
Витян, где ты столько номеров для фейков берешь?
Уже где-то 4-5😁.
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Alex
Ответ Groznyi2024
Походу у всех команд АПЛ в методичках прописано, что нужно упоминать Мудрика, раз все забыли про 404 в мировых медиа. Лучше, чем ничего
Знатно бомбишь) Ещё Зинченко топ игрок)
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