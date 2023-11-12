Гвардиола о 4:4 с «Челси»: «Равная игра, справедливый результат. «Ман Сити» было сложно контролировать игру из-за таких футболистов, как Мудрик и Палмер»

Пеп Гвардиола отметил агрессивную игру «Челси» в матче с «Манчестер Сити» (4:4).

«Хорошая реклама для , зрелищная игра, в которой обе команды хотели победить. Но я ничего другого и не ожидал, у «Челси» прекрасная команда. И мы знаем, что против сильных соперников она всегда играет хорошо.

Мы навязали «Челси» свою игру, но контролировать ее было сложно, а Палмер и показали свое мастерство. С их дриблингом и умением делать рывки контролировать игру сложно. Они действовали агрессивно.

Мы владели инициативой и в 2-3 атаках выходили один на один, но не смогли забить.

Равная игра, результат справедливый. Я поздравляю команду, нас ждет перерыв, мы уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Я бы предпочел победить 7:0, но на таком уровне в матче против прекрасной команды это невозможно, поэтому что есть, то есть.

Я не знаю, сколько ударов было у команд, но обе старались добиться своего и делали то, что должны», – сказал главный тренер « ».

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