Эрлинг Холанд не забивал лишь 2 из 21 команды АПЛ, против которых играл.

Во вчерашнем матче против «Челси» (4:4) форвард « » отметился дублем. Лондонцы стали 19-й командой АПЛ, в ворота которой забивал Холанд.

Из 21 клуба, против которых играл в , он не забивал лишь «Ливерпулю» и « ».

Подробная статистика Холанда доступна здесь.

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