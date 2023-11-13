Холанд забил 19 из 21 команд АПЛ, с которыми играл. Форвард «Сити» не забивал лишь «Ливерпулю» и «Брентфорду»

Теги Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Брентфорд Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд не забивал лишь 2 из 21 команды АПЛ, против которых играл.

Во вчерашнем матче против «Челси» (4:4) форвард «Манчестер Сити» отметился дублем. Лондонцы стали 19-й командой АПЛ, в ворота которой забивал Холанд.

Из 21 клуба, против которых Эрлинг играл в АПЛ, он не забивал лишь «Ливерпулю» и «Брентфорду».

Подробная статистика Холанда доступна здесь.

4:4 – концерт «Сити» с «Челси»! У Холанда дубль, Палмер и Стерлинг забили бывшим

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
maximilian_15
Умеет забивать только всяким челсям и арсеналам с манчестерами
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nikkoloyung
Ответ Антон Бывалов
Комментарий скрыт
Как командный игрок, он постоянно прогрессирует. Уже больше вовлечён в игру, чем в прошлом сезоне (отсюда частично и проседание в результативности).
И если замыкать может каждый, то почему не каждый делает?))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Тайный фанат Ливерпуля.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексѣй Пестовъ
Ответ Антон Бывалов
Комментарий скрыт
Холланд забивает голы, гооы приносят очки, очки приносят титулы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
alireal
Это потому что в апл сложнее забивать
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zizu Zinedin
Ответ
В следующем туре будет 20 из 21😉
Поставь хату тогда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sema mixajlov
В кубке лиги забивал Ливерпулю
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В следующем туре будет 20 из 21😉
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
#SharkTeam
В следующем туре забьет. Клопп уже солому стелить начал
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ojer
Ответ maximilian_15
Умеет забивать только всяким челсям и арсеналам с манчестерами
Челси кстати только вчера впервые забил
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Ответ Антон Бывалов
Комментарий скрыт
Ты ведь тоже так можешь, правда?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
morphvirg
Ответ kokakoka
Ты ведь тоже так можешь, правда?)
Они уже не знают, какие отмазки придумать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий