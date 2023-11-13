Холанд забил 19 из 21 команд АПЛ, с которыми играл. Форвард «Сити» не забивал лишь «Ливерпулю» и «Брентфорду»
Эрлинг Холанд не забивал лишь 2 из 21 команды АПЛ, против которых играл.
Во вчерашнем матче против «Челси» (4:4) форвард «Манчестер Сити» отметился дублем. Лондонцы стали 19-й командой АПЛ, в ворота которой забивал Холанд.
Из 21 клуба, против которых Эрлинг играл в АПЛ, он не забивал лишь «Ливерпулю» и «Брентфорду».
Подробная статистика Холанда доступна здесь.
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И если замыкать может каждый, то почему не каждый делает?))