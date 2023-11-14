Экс-вратарь «Ливерпуля» Киркленд о зависимости от трамадола: «Узнал, что принимаю эквивалент шести доз героина в день. Он чуть не убил меня. Это серьезная проблема, страдают многие в футболе»

Экс-вратарь «Ливерпуля» Крис Киркленд рассказал о зависимости от обезболивающего.

На прошлой неделе профессиональных футболистов Англии предупредила об опасности, связанной с трамадолом – препаратом, обладающим обезболивающим действием. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует в ближайшее время внести трамадол в список запрещенных к употреблению препаратов. В настоящее время запрет отложен, чтобы дать спортсменам больше времени для избавления от зависимости. При этом, как отмечает The Athletic, не исключено, что некоторые футболисты принимают трамадол без ведома клубов.

«Кого-нибудь обязательно поймают. Я рад, что этот запрет будет введен, потому что это опасный наркотик. Но это не искоренит проблему, и кто-то неизбежно провалит тест. Многим игрокам будет чрезвычайно тяжело.

Во время реабилитации я узнал, что принимаю эквивалент шести доз героина в день. Это коварный наркотик. Он чуть не убил меня и должен был убить.

Вначале появляются приятные ощущения. Они заставляет вас почувствовать себя счастливым, если вас что-то тревожит или вроде того. Да, я использовал [этот препарат] в качестве обезболивающего, но в большей степени я потреблял его для борьбы с тревогой. Но оно портит вашу психику. Через три месяца я понял, что у меня неприятности и что я стал зависеть от него.

В конце концов у вас разовьется такая устойчивость к нему, что на самом деле оно не будет помогать. Просто ваше тело нуждается в нем, потому что вы зависимы.

Мне звонили и писали многие из мира футбола и других видов спорта, даже знаменитости. Это серьезная проблема. От нее страдают многие в футболе. В регби это тоже очень актуально – количество ударов, которые они наносят, говорит само за себя.

17 апреля 2022 года я в последний раз принимал трамадол. Следующие 10 дней были ужасными. Мне было тесно в комнате, я плохо себя чувствовал, совсем не мог есть, меня рвало, были галлюцинации. Я пришел к тому, что мне больше не хотелось принимать таблетки. Я прошел через это, но это было очень неприятно, и я бы никому такого не пожелал.

В течение восьми с половиной лет я принимал трамадол. Следующие полтора года я пытался от него отказаться и прошел курс реабилитации. И даже тогда я срывался три раза. Я пытался отказаться много раз. Это почти невозможно сделать самостоятельно», – сказал Киркленд.

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