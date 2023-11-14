Экс-вратарь «Ливерпуля» Киркленд о зависимости от трамадола: «Узнал, что принимаю эквивалент шести доз героина в день. Он чуть не убил меня. Это серьезная проблема, страдают многие в футболе»

Теги Ливерпуль Крис Киркленд премьер-лига Англия допинг WADA Ассоциация профессиональных футболистов Англии контент Футбол

Экс-вратарь «Ливерпуля» Крис Киркленд рассказал о зависимости от обезболивающего.

На прошлой неделе Ассоциация профессиональных футболистов Англии предупредила об опасности, связанной с трамадолом – препаратом, обладающим обезболивающим действием. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует в ближайшее время внести трамадол в список запрещенных к употреблению препаратов. В настоящее время запрет отложен, чтобы дать спортсменам больше времени для избавления от зависимости. При этом, как отмечает The Athletic, не исключено, что некоторые футболисты принимают трамадол без ведома клубов.

«Кого-нибудь обязательно поймают. Я рад, что этот запрет будет введен, потому что это опасный наркотик. Но это не искоренит проблему, и кто-то неизбежно провалит тест. Многим игрокам будет чрезвычайно тяжело.

Во время реабилитации я узнал, что принимаю эквивалент шести доз героина в день. Это коварный наркотик. Он чуть не убил меня и должен был убить.

Вначале появляются приятные ощущения. Они заставляет вас почувствовать себя счастливым, если вас что-то тревожит или вроде того. Да, я использовал [этот препарат] в качестве обезболивающего, но в большей степени я потреблял его для борьбы с тревогой. Но оно портит вашу психику. Через три месяца я понял, что у меня неприятности и что я стал зависеть от него.

В конце концов у вас разовьется такая устойчивость к нему, что на самом деле оно не будет помогать. Просто ваше тело нуждается в нем, потому что вы зависимы.

Мне звонили и писали многие из мира футбола и других видов спорта, даже знаменитости. Это серьезная проблема. От нее страдают многие в футболе. В регби это тоже очень актуально – количество ударов, которые они наносят, говорит само за себя.

17 апреля 2022 года я в последний раз принимал трамадол. Следующие 10 дней были ужасными. Мне было тесно в комнате, я плохо себя чувствовал, совсем не мог есть, меня рвало, были галлюцинации. Я пришел к тому, что мне больше не хотелось принимать таблетки. Я прошел через это, но это было очень неприятно, и я бы никому такого не пожелал.

В течение восьми с половиной лет я принимал трамадол. Следующие полтора года я пытался от него отказаться и прошел курс реабилитации. И даже тогда я срывался три раза. Я пытался отказаться много раз. Это почти невозможно сделать самостоятельно», – сказал Киркленд.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Вшивков
Пять кубов мака, вдогон две трамала
А если было мало, а было мало
Еще пять кубов и конвалюта трамала...
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антимосковский
Ответ chugunok
У нас без рецепта продается? Друг спрашивает
без рецепта на специализированных сайтах с доменами .sb или .onion)))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
chugunok
У нас без рецепта продается? Друг спрашивает
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
Мельдоний на фоне трамадола-детская витаминка. Но спорт вне политики же
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alon Raven
Ответ Клирик
Я не спец, но 6 доз героина в день это максимум два месяца жизни.
Нет. 6 доз по эффекту как обезболивающее. Героин очень грязный потому и опасен для жизни. Таблетки могут содержать до 10 доз и на них можно всю жизнь сидеть - потому что они чистые.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Ну двойник Эминема и жил подобающе рэперу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Клирик
Я не спец, но 6 доз героина в день это максимум два месяца жизни.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
После серьезной хирургической операции мне вкололи трамадол. Я забыл про все на свете, и со слюной на губах прям сидя вырубился. На след день при диких болях врач мне его колоть уже отказался, в тебе говорит веса мало, привыкнешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
В Уигане был основным при Брюсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zohan163
Синдром отмены есть от всех подобных колес. Не увлекайтесь, пацаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CSKA\LAZIO\Netherlands
Ответ chugunok
У нас без рецепта продается? Друг спрашивает
😂👏
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Serpen
Ответ soldat2212
Мельдоний на фоне трамадола-детская витаминка. Но спорт вне политики же
Как трамадол на спортивные показатели влияет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alon Raven
Ответ soldat2212
Мельдоний на фоне трамадола-детская витаминка. Но спорт вне политики же
Трамадол - обезболивающее. Он необходим при таком количестве травм. Разве что можно заменить более безопасным опиатом, но это всё равно останется опиат.

Мельдоний же далеко не единственный в списке ВАДА. Там не только российские разработки. Там и Эстонские, например.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
Ответ Alon Raven
Трамадол - обезболивающее. Он необходим при таком количестве травм. Разве что можно заменить более безопасным опиатом, но это всё равно останется опиат. Мельдоний же далеко не единственный в списке ВАДА. Там не только российские разработки. Там и Эстонские, например.
там Советские в целом. Цель была выключить препараты советской школы. Западные аналоги не тронули
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
soldat2212
Ответ Alex Serpen
Как трамадол на спортивные показатели влияет?
А как влияет героин? )

А теперь как влияет Мельдоний? Препарат для поддержания сердечной мышцы. Не дает абсолютно никаких бонусов. Только помогает не окочурится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alon Raven
Ответ Hitgoe Himgob
После серьезной хирургической операции мне вкололи трамадол. Я забыл про все на свете, и со слюной на губах прям сидя вырубился. На след день при диких болях врач мне его колоть уже отказался, в тебе говорит веса мало, привыкнешь.
Это он, скорее, отмазался.. Их за каждую дозу проверяют. Если выпишешь больше, чем в среднем другие врачи, то почти наверняка сядешь. Да, это тоже считается как доказательство распространения..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий