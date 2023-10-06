Экс-директор «Мордовии» о «Мордовия Арене»: «Играют юношеские команды, Мордовская лига, сейчас Медиалига приедет»

Теги детский футбол Николай Левин Мордовия Арена стадионы медийный футбол Футбол

Экс-директор «Мордовии» рассказал, как сейчас используется «Мордовия Арена».

– Почему сейчас в Саранске нет профессиональной команды? Может ли она появиться?

– Конечно, может. Но это не ко мне вопрос. Думаю, в каждом городе бывают трудные моменты. У нас были большие перемены в республике, поэтому на стыке вот этих перемен как раз случилось так, что профессиональный клуб прекратил существование.

У нас играют юношеские команды, есть юношеские лиги. Две студенческие команды сейчас одни из лидеров. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все равно что-то будет. Вернемся к профессиональному футболу. Будем надеяться, что в ближайшее время это случится. 

– Стадион, построенный к чемпионату мира [2018], простаивает? 

– Почему простаивает? Там проходят соревнования, сейчас, например, Медиалига приедет. Играют юношеские команды, играет Мордовская футбольная лига – наверное, больше двадцати команд. Сейчас будет финал.

Клубы здесь проводили сборы, проходило первенство России среди молодежных и юношеских команд. Понятно, что уровень хотелось бы повыше, но пока такой, юношеский. Стадион постоянно в работе. 

Сейчас у нас руководитель региона – спортивный. Он сам играет в футбол в этой мордовской лиге, поддерживает и другие виды спорта, поэтому надежда, как говорится, умирает последней, – сказал Николай Левин.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
everton
Идея строить стадион в Саранске и включать этот город в список принимающих матчи ЧМ 18 изначально казалась абсурдной.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
андрэ
Что зря деду 146% обеспечивали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CSKAvrn
Лучше бы в Воронеже тогда построили стадион, эх
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий