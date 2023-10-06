Экс-директор «Мордовии» о «Мордовия Арене»: «Играют юношеские команды, Мордовская лига, сейчас Медиалига приедет»

Экс-директор «Мордовии» рассказал, как сейчас используется «Мордовия Арена».

– Почему сейчас в Саранске нет профессиональной команды? Может ли она появиться?

– Конечно, может. Но это не ко мне вопрос. Думаю, в каждом городе бывают трудные моменты. У нас были большие перемены в республике, поэтому на стыке вот этих перемен как раз случилось так, что профессиональный клуб прекратил существование.

У нас играют юношеские команды, есть юношеские лиги. Две студенческие команды сейчас одни из лидеров. Поэтому я думаю, что в ближайшее время все равно что-то будет. Вернемся к профессиональному футболу. Будем надеяться, что в ближайшее время это случится.

– Стадион, построенный к чемпионату мира [2018], простаивает?

– Почему простаивает? Там проходят соревнования, сейчас, например, Медиалига приедет. Играют юношеские команды, играет Мордовская футбольная лига – наверное, больше двадцати команд. Сейчас будет финал.

Клубы здесь проводили сборы, проходило первенство России среди молодежных и юношеских команд. Понятно, что уровень хотелось бы повыше, но пока такой, юношеский. Стадион постоянно в работе.

Сейчас у нас руководитель региона – спортивный. Он сам играет в футбол в этой мордовской лиге, поддерживает и другие виды спорта, поэтому надежда, как говорится, умирает последней, – сказал Николай Левин.

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