Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки «МЮ» получили травмы в матче с «Лутоном»

Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен пропустят ближайшие матчи сборной Дании.

Оба игрока « » получили повреждения в субботнем матче с «Лутоном» (1:0). был заменен на 40-й минуте матча – как сообщает Sky Sports, полузащитник травмировал колено. поменяли во втором тайме из-за мышечного дискомфорта.

Таким образом, Хейлунд и Эриксен пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Словении и Северной Ирландии.

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