Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки «МЮ» получили травмы в матче с «Лутоном»
Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен пропустят ближайшие матчи сборной Дании.
Оба игрока «Манчестер Юнайтед» получили повреждения в субботнем матче АПЛ с «Лутоном» (1:0). Эриксен был заменен на 40-й минуте матча – как сообщает Sky Sports, полузащитник травмировал колено. Хейлунда поменяли во втором тайме из-за мышечного дискомфорта.
Таким образом, Хейлунд и Эриксен пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Словении и Северной Ирландии.
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Может судорога сильно схватила или чуть потянул бедро
на следующий матч думаю будет