Хейлунд и Эриксен не сыграют за Данию в ноябре. Игроки «МЮ» получили травмы в матче с «Лутоном»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сборная Дании по футболу сборная Словении по футболу травмы сборная Северной Ирландии по футболу Кристиан Эриксен квалификация Евро-2024 Здоровье Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд и Кристиан Эриксен пропустят ближайшие матчи сборной Дании.

Оба игрока «Манчестер Юнайтед» получили повреждения в субботнем матче АПЛ с «Лутоном» (1:0). Эриксен был заменен на 40-й минуте матча – как сообщает Sky Sports, полузащитник травмировал колено. Хейлунда поменяли во втором тайме из-за мышечного дискомфорта.

Таким образом, Хейлунд и Эриксен пропустят матчи отбора на Евро-2024 против Словении и Северной Ирландии.

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6 комментариев

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Горец Юнайтед
В мю надо сменить штаб физтерапевтов, и всех кто причастен как то медицинскому штабу
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Анвар Масимов
Ответ CyberUnited
Хотелось бы верить, что это такой трюк, чтобы не ехать в сборную, но Дания не в том состоянии сейчас
а в каком Дания СОСТОЯНИИ??? Может не в том ПОЛОЖЕНИИ???
+2
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Lavinka
Ответ Горец Юнайтед
В мю надо сменить штаб физтерапевтов, и всех кто причастен как то медицинскому штабу
Там только мед штаб недавно обновился .
+1
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CyberUnited
Хотелось бы верить, что это такой трюк, чтобы не ехать в сборную, но Дания не в том состоянии сейчас
0
0
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AnC7
Главное, чтобы они были готовы к «Эвертону». А в АПЛ тоже молодцы, просто «великие умы». «Манчестер Юнайтед» играть с «Галатасараем» в среду на выезде, затем уже в субботу матч с «Ньюкаслом». Сколько уже и кто только не высказывался на эту тему, хоть бы хны. Главное ведь денежки от телевизионщиков...
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Will Turner
Хойлунд вроде не серьезная травма. Ушел спокойно с поля сам
Может судорога сильно схватила или чуть потянул бедро
на следующий матч думаю будет
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