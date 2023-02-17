Василий Березуцкий: «В РПЛ нет конкуренции, уровень падает – и будет только хуже. Команды не выступают в еврокубках и борются ни за что»

описал проблемы российского футбола в условиях международных запретов.

«Спасение любого российского футбола на данный момент – шалаш. Шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолет с неработающими двигателями завис и готовится к посадке куда-то.

У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата – он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги.

Скорее всего, со временем будет хуже. У нас не будет конкурентной среды, и ее нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.

Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь», – сказал бывший член тренерского штаба в эфире «Коммент.Шоу».