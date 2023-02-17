Василий Березуцкий: «В РПЛ нет конкуренции, уровень падает – и будет только хуже. Команды не выступают в еврокубках и борются ни за что»

Теги ЦСКА Василий Березуцкий премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Футбол

Василий Березуцкий описал проблемы российского футбола в условиях международных запретов.

«Спасение любого российского футбола на данный момент – шалаш. Шалаш, который не двигается никуда, скорее всего, как самолет с неработающими двигателями завис и готовится к посадке куда-то.

У нас отсутствует конкуренция, уровень чемпионата – он и так на протяжении какого-то времени падает. У нас уезжают конкурентные игроки, которые получали большие деньги.

Скорее всего, со временем будет хуже. У нас не будет конкурентной среды, и ее нет, потому что команды не выступают в еврокубках, они никуда не попадают, они борются ни за что.

Какая логика чемпионата России на данный момент? Когда у тебя нет какой-то цели, прогресса, то это неинтересно. Непонятно, куда ты двигаешься, непонятно, что ты делаешь», – сказал бывший член тренерского штаба ЦСКА в эфире «Коммент.Шоу».

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23 комментария

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Бродяга-симпатяга
Круто Васек, а зачем вы тогда нужны если не видите смысла в своей профессии? Иди курьером работай
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.ru
всё бы ничего... но и этот шалаш снова стоит на берегу Финского залива
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Kapitan Klos
Ответ Valentin Kompaneytsev
Все когда то кончается. Будем надеяться на лучшее.
И готовиться к худшему.
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Screamer_FCSM
Вася не очень умный, пусть лучше Уткина слушает, он ведь тоже Вася.
А в реальности ведь наши клубы в еврокубках всех рвали, и даже Зенит вышел в 18 ЛЧ.
Я помню все эти моменты: Антверпен-Спартак, Спартак-Нант, ЦСКА-Кошице, ЦСКА-Мольде, ЦСКА-Вардар, Зенит-Грассхопер :)) да тут постов таких длинных нельзя делать, чтобы всех перечислить Ж)
Короче и вправду, без еврокубков стало как-то не по себе :))
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Kapitan Klos
"Какая логика чемпионата России на данный момент?" - до слез, Василий Березуцкий, до слез.
Кстати, а какая логика у просто России? Только не надо ля-ля про "умом Россию не понять".
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Dinamik1
Только слепой не видит что с приходом газпромовских клерков к власти в нашем футболе мы опускаемся все ниже и ниже.
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IrbIS
лодочку не раскачиваем пожалуйста, передаем за проезд
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_FoX-
Т.е. Вася пришёл на шоу на ютубе, чемпионат транскрибировал видео, а спортс только потом переписал новость с чемпионата? В чем прикол?
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Vitto
Ответ Alex Slobodskikh
Сколько всего из-за одного поехавшего человека
И 146 млн. его подданных.
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Уолтер Собчак
Ответ Тёма Тёма
Ух ты как минусят активно)))
Тут вообще очень много скуфов развелось, сам поражаюсь количеству минусов на адекватных комментариях.
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БолельщикСоСтажем
Ответ Alex Slobodskikh
Сколько всего из-за одного поехавшего человека
Что фильмы его были низкосортными, что шутки в квн не смешными, а дальше только хуже… испортил нормальную страну
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Valentin Kompaneytsev
Все когда то кончается. Будем надеяться на лучшее.
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azax
И настанет очень интересный момент, когда придется уезжать паспортам забугор играть там за "муку", да еще и доказывать, если кого вообще возьмут куда...
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Shuller18
Ответ Alex Slobodskikh
Сколько всего из-за одного поехавшего человека
Можно подумать, до СВО наш футбол только прогрессировал в последние годы.
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mikhuil
зато на олимпиаду попадем, может)))))
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Burel
Ответ Alex Slobodskikh
Сколько всего из-за одного поехавшего человека
зато фанаты зенита счастливы. без него так бы и болтались в середняках
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Burel
как ни за что ? А вторая звезда для придворного проекта ?
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arsenal.ave
И еще чтобы попасть на сие зрелище нужно делать фан айди)) то есть рандомные походы сразу мимо. Пиво не продают. Вопрос. Кому и для чего нужны эти потуги под названием рпл?
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Фанат Ференцвароша
Так вы же вне политики? Вы тут не причём? Молчание же - золото. Ну это ваш выбор, ребятки
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Тёма Тёма
Ответ Тёма Тёма
Абсолютно прав, Вася. Все эти визги от депутатов, что мы тут в изоляции только лучше себе сделаем - бред и клиника.
Ух ты как минусят активно)))
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Тёма Тёма
Абсолютно прав, Вася. Все эти визги от депутатов, что мы тут в изоляции только лучше себе сделаем - бред и клиника.
+39
-5
+34
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Красный чай
Ты знаешь кого благодарить.
+5
-6
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Alex Slobodskikh
Сколько всего из-за одного поехавшего человека
+23
-9
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