Где смотреть Сборная Колумбии – Сборная Бразилии, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 17 ноября

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В пятницу, 17 ноября, сыграют сборная Колумбии и сборная Бразилии в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.

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  • Игра пройдет на стадионе «Estadio Metropolitano Roberto Meléndez».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют сборная Колумбии – сборная Бразилии

  • Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

Сборная Колумбии: все новости

Сборная Бразилии: все новости

Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости

Прогноз на матч Колумбия – Бразилия

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