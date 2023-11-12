Где смотреть Сборная Колумбии – Сборная Бразилии, во сколько прямая трансляция матча, Отборочный турнир ЧМ 2026 17 ноября
В пятницу, 17 ноября, сыграют сборная Колумбии и сборная Бразилии в рамках Отборочного Турнира ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке.
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- Игра пройдет на стадионе «Estadio Metropolitano Roberto Meléndez».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 2.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Колумбии – сборная Бразилии
- Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.
Отборочный турнир ЧМ 2026 по футболу в Южной Америке: все новости
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