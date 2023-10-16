Осимхен пропустит 4-6 недель и точно не сыграет с «Миланом». Форвард «Наполи» получил травму в сборной Нигерии
Виктор Осимхен может вернуться лишь к концу ноября.
Как сообщает Sky Sport Italia, форвард, повредивший бедро в матче Нигерии с Саудовской Аравией (2:2), прошел в расположении «Наполи» углубленное обследование. У него выявлена травма задней поверхности правого бедра средней тяжести.
Предполагается, что нападающий пропустит от четырех до шести недель, более точные сроки будут определены в ближайшие дни. С «Миланом» 29 октября он не сыграет.
В текущем сезоне Осимхен провел 8 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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