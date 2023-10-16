Осимхен пропустит 4-6 недель и точно не сыграет с «Миланом». Форвард «Наполи» получил травму в сборной Нигерии

Теги серия А Италия травмы Наполи Сборная Нигерии по футболу Виктор Осимхен Здоровье Футбол

Виктор Осимхен может вернуться лишь к концу ноября.

Как сообщает Sky Sport Italia, форвард, повредивший бедро в матче Нигерии с Саудовской Аравией (2:2), прошел в расположении «Наполи» углубленное обследование. У него выявлена травма задней поверхности правого бедра средней тяжести.

Предполагается, что нападающий пропустит от четырех до шести недель, более точные сроки будут определены в ближайшие дни. С «Миланом» 29 октября он не сыграет.

В текущем сезоне Осимхен провел 8 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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8 комментариев

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Любезный Коссутий
когда вернется, у Наполи уже будет новый тренер ☝️
Милан оформит отставку физрука Руди
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Камиль Керимов
Надеюсь наполи не будет шутить по этому поводу в инсте)
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ya_za_ac_milan
хорошие новости для Милана. Осимхену здоровья! Отличный футболист, очень нравится за ним следить.
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Главное, что в нашем мю 7хаг надолго)
откуда ты знаешь, дед? вхож в совет директоров МЮ?
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GuruFutbola
Ответ Любезный Коссутий
откуда ты знаешь, дед? вхож в совет директоров МЮ?
Лучше 7хага нашему мю никого не привлечь на должность тренера клуба середины таблицы
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