Осимхен пропустит 4-6 недель и точно не сыграет с «Миланом». Форвард «Наполи» получил травму в сборной Нигерии

Виктор Осимхен может вернуться лишь к концу ноября.

Как сообщает Sky Sport Italia, форвард, повредивший бедро в матче с Саудовской Аравией (2:2), прошел в расположении « » углубленное обследование. У него выявлена травма задней поверхности правого бедра средней тяжести.

Предполагается, что нападающий пропустит от четырех до шести недель, более точные сроки будут определены в ближайшие дни. С «Миланом» 29 октября он не сыграет.

В текущем сезоне провел 8 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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