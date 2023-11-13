«Дуарте – провальный трансфер, все ошибки «Спартака» из-за него, и все это видят. Бабич в порядке, а Алексис играет, потому что других на эту позицию нет». Пименов о защитнике
Руслан Пименов считает, что Алексис Дуарте провалился в «Спартаке».
– Трансфер Дуарте – провальный. Он играет, потому что других на эту позицию у «Спартака» нет.
– Как это?
– Так. В одном матче вышел Литвинов центрального защитника играть... «Спартак» не имеет права загонять себя в такие рамки, когда играть некому или нет выбора на позицию. Вот подписали Бабича – этот человек в порядке, это усиление. Но нужен еще один похожий игрок в оборону. А Дуарте… Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач.
– По внешнему виду – это как?
– Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Или у него должны быть качества, перекрывающие недостаток мощи. Как Дуарте играть, например, против Дзюбы? Он же его просто отодвинет и забьет. Все ошибки у «Спартака» из-за Дуарте. И все это видят, – сказал экс-форвард «Локомотива» и сборной России.
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Хороший Дуарте защитник, времени на адаптацию больше потребовалось, как и многим латиноамериканцам. Но в паре с Бабичем, да и Черновым, отлично действует. И не бежит на ворота становиться, как некоторые топ-ЦЗ, а играет, как центральный защитник до конца.
Да и рост 185 см не такой уж и маленький. У Многих ЦЗ рост в этих пределах. Там Аканжи какой или Ромеро, Стоунс ненамного выше, как и Рубен Диаш. Это из известных.