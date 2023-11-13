«Дуарте – провальный трансфер, все ошибки «Спартака» из-за него, и все это видят. Бабич в порядке, а Алексис играет, потому что других на эту позицию нет». Пименов о защитнике

Руслан Пименов считает, что Алексис Дуарте провалился в «Спартаке».

– Трансфер Дуарте – провальный. Он играет, по­тому что других на эту позицию у « ­ка» нет.

– Как это?

– Так. В одном матче вышел Литвинов цент­рального защитника играть... «Спартак» не имеет права загоня­ть себя в такие рамк­и, когда играть неко­му или нет выбора на позицию. Вот подпис­али – этот че­ловек в порядке, это усиление. Но нужен еще один похожий игр­ок в оборону. ­те… Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач.

– По внешнему виду – это как?

– Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Или у него должны быть качества, перекрывающие недост­аток мощи. Как Дуарте играть, например, против ? Он же его​ просто отодвин­ет и забьет. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте. И все это видят, – сказал экс-форвард « » и сборной России.

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