«Дуарте – провальный трансфер, все ошибки «Спартака» из-за него, и все это видят. Бабич в порядке, а Алексис играет, потому что других на эту позицию нет». Пименов о защитнике

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба Руслан Пименов премьер-лига Россия Срджан Бабич Алексис Дуарте Футбол

Руслан Пименов считает, что Алексис Дуарте провалился в «Спартаке».

– Трансфер Дуарте – провальный. Он играет, по­тому что других на эту позицию у «Спарта­ка» нет.

– Как это?

– Так. В одном матче вышел Литвинов цент­рального защитника играть... «Спартак» не имеет права загоня­ть себя в такие рамк­и, когда играть неко­му или нет выбора на позицию. Вот подпис­али Бабича – этот че­ловек в порядке, это усиление. Но нужен еще один похожий игр­ок в оборону. А Дуар­те… Даже по внешнему виду можно понять, что это человек не для больших задач.

– По внешнему виду – это как?

– Это не фактурный защитник. Игрок на его позиции должен быть высоким, крепким. Или у него должны быть качества, перекрывающие недост­аток мощи. Как Дуарте играть, например, против Дзюбы? Он же его​ просто отодвин­ет и забьет. Все оши­бки у «Спартака» из-­за Дуарте. И все это видят, – сказал экс-форвард «Локомотива» и сборной России.

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32 комментария

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ApXuMaHqPuT
Пимен вообще футбол смотрит? Дуарте в последних матчах один из лучших в Спартаке😐
+52
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+52
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dedushka
Ответ ApXuMaHqPuT
Пимен вообще футбол смотрит? Дуарте в последних матчах один из лучших в Спартаке😐
бессмертное: выход пименова один на одни не считается голевым моментом
+28
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+28
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Maxim Yevdokimov
Кто эти все, что видят? Ловчев и Мостовой?
Хороший Дуарте защитник, времени на адаптацию больше потребовалось, как и многим латиноамериканцам. Но в паре с Бабичем, да и Черновым, отлично действует. И не бежит на ворота становиться, как некоторые топ-ЦЗ, а играет, как центральный защитник до конца.
+23
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+23
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Artie Bukko
Ответ ApXuMaHqPuT
Пимен вообще футбол смотрит? Дуарте в последних матчах один из лучших в Спартаке😐
Ну, Дзюбу того же сожрал напрочь в матче с Локо. Чисто формально,, конечно, можно сказать, что Дзюба забил из-под Дуарте, но по сути это не так, там просто Локо разыграл классно, нет вины защитников.
+12
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Франческо Тотти
Помню в Спартаке Кутепов был, игрок высокий, фактурный, правда это нихрена не значило и его продавливали кто хотел и как хотел. О чем вообще Пименов говорит, понять не могу.
Да и рост 185 см не такой уж и маленький. У Многих ЦЗ рост в этих пределах. Там Аканжи какой или Ромеро, Стоунс ненамного выше, как и Рубен Диаш. Это из известных.
+9
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Чушь, Дуарте хорош один в один, неуступчив и обыграть его редкий случай. И как это никого нет? Чернов, Маслов. Кстати в последней игре пара Чернов - Дуарте сыграла отлично, я думаю нужно теперь выбирать, дать шанс Чернову или нет.
+8
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Вячеслав Татарников
Ответ ApXuMaHqPuT
Пимен вообще футбол смотрит? Дуарте в последних матчах один из лучших в Спартаке😐
Вообще, в этом году играет хорошо. Крепкий, цепкий, смело идет в активный отбор. В паре с Бабичем перспективная связка 💪
+6
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Spaten
Дуарте голову под летящий кирпич подставит, если он полетит в сторону ворот. Абаскаль явно искал такого отморозка
+4
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Spartakus1984
Сначала так все и выглядело,но сейчас то какие к Дуарте претензии? У него статистика лучше чем у Джикии, когда они играли в паре.
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Руслан Платонов
Защитник крепким и высоким?! А Каннаваро со своими 176 не защитник что ли получается?
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Жаргал Шадапов
Ответ Франческо Тотти
Помню в Спартаке Кутепов был, игрок высокий, фактурный, правда это нихрена не значило и его продавливали кто хотел и как хотел. О чем вообще Пименов говорит, понять не могу. Да и рост 185 см не такой уж и маленький. У Многих ЦЗ рост в этих пределах. Там Аканжи какой или Ромеро, Стоунс ненамного выше, как и Рубен Диаш. Это из известных.
Помню был такой ЦЗ в Динамо Фернандес аргентинец, немало голов со стандартов забивал со своим 183
+4
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Гуго
Парень приехал в большой город, в большой по меркам Парагвая чемпионат из сельвы, английского напрочь не знал. Видно же что прогрессирует. Хороший будет центрдеф, фактурой конечно покачал.
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Денис Погодин
бред
+3
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Spartakus1984
Ответ petrgusev917@gmail.com
Ну ты сам лучше смотри,косяков столько,что если бы не Максименко,его свои же в раздевалке загасили. Этот индус ещё горя не мало принесёт,нужно избавляться зимой,и срочно.
Скажи кто не косячил в этом сезоне в команде?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Чушь, Дуарте хорош один в один, неуступчив и обыграть его редкий случай. И как это никого нет? Чернов, Маслов. Кстати в последней игре пара Чернов - Дуарте сыграла отлично, я думаю нужно теперь выбирать, дать шанс Чернову или нет.
Чернов доказал, что хорошо играет и в принципе провалов за ним не было...Бабич сейчас пусть доказывает...)
+3
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Виктор Кульков
опять Дуарте 🤣🤣🤣🤣но в упор ни кто не видит ,как русские игроки играют.Лишь бы все на иностранных.
+3
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Filipp Gorski
Спасибо что хотя бы не сказал что Спартаку нужно вернуть Джикию в основу или купить какого нибудь лимитчика
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Spartakus1984
Ответ petrgusev917@gmail.com
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Зачем его продавать?Играет он нормально и молод еще для ЦЗ-есть потенциал. В тот же Парагвай его легко можно продать к примеру.
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+2
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моську свою в зеркале Пименов давно рассматривал? Дуарте очень качественный игрок, не без ошибок, но точно не самый донный в чемпионате и команде...
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Stanislav Orlov
новость прошлого года, сейчас Дуарте очень прибавил и лучший цз с запасом
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Maxeg
Видимо, последний раз матчи Спартака Писенов 2 месяца назад смотрел
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Олимпионик
Мнения всяких "недоэкспертов" опостылевает.
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London-D
В последних матчах лучший среди игроков Спартака, да и за исключением весеннего периода показывает, что один из немногих, кто в команде понимает что такое оборона, не путая это с лежанием, криками, спорами, и защитой ворот пятой точкой.
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Spartacus Pro
Мягко говоря - Пименов тоже не Коллер и не Холланд, но в нападении плохенько, но играл.
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Евгений Кошелек
К Дуарте было много претензий по началу, и по факту, всё по делу. Но сейчас какие могут быть претензии, он ещё молод и есть куда расти, да и молодец, что не сломался после критики, а освоился и как минимум есть потенциал
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