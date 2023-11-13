Властимил Петржела: «Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул. Они случайно завоевали одно чемпионство за 20 лет»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Властимил Петржела Футбол

Властимил Петржела заявил, что «Спартак» не может считаться претендентом на титул.

После 15 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 24 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице. 

«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевали одно чемпионство за 20 лет.

«Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал бывший тренер «Зенита». 

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Господин Миллер... Да трудоустройте вы уже это чудо к себе. Пусть хоть газоны стрижет. Не уж то не видите как он за Зенит опу рвёт 😄
+38
-12
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Owen_the_Simple
Ответ ApXuMaHqPuT
Комментарий скрыт
С Федуном?
+19
-8
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Ответ Александр Сырчин
Случайных чемпионств не бывает. Или все, что не Зенит, случайное?
Случайность/неслучайность чемпионства определяет следующий сезон. Так было и с чемпионством Зенита в 84г.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
angry horse
И в чем он не прав?😎
+20
-15
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Toha1090
Случайность, это когда у тебя Zero выпадает, раз в сто лет.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
юра георгиевский
Ответ T622222
В ЛЕ с Наполи и Севильей был лучший результат среди всех наших)
Среди наших лучшие: 1). Зенит - 2 титула УЕФА: Кубок УЕФА-2008; СуперКубок УЕФА-2008; и 2). ЦСКА : 1 титул УЕФА - Кубок УЕФА-2005. У остальных , российских клубов евротитулов вообще нет, за всю жизнь.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eugens
Ответ Slavnov
Тренировал зенит, а все время про спартак говорит, вся суть питерских, неужели даже вам зенит не интересен?
Он говорит про то, про что ему задают вопросы. А задают их столичные писаки живущие на подкорме у одного красно-белого клуба. Доходчиво объяснил?
Вона ж, сегодня всех обзвонили, от Мостового до Смородской с одним и тем же вопросом. Ясно видно, что очередной заказик оплачен.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Ответ angry horse
И в чем он не прав?😎
Подарил тебе вчера Валера праздник? Все не просохнешь?
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
taezhnik
А почему это случайно? Конкретно в том чемпионате (2016-2017) Спартак был сильнее и выиграл титул по делу.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь М.
Случайно нельзя выиграть чемпионат. Ну вот просто невозможно случайно набрать за 30 туров больше очков, чем остальные 15 команд. Другой вопрос в общем спаде того ЦСКА, Зенита и Локомотива.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Дед не учил матчасть;

Серебряный призёр (6 раз): 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21.
Бронзовый призёр (4 раза): 2002, 2017/18, 2022/23.

И это было очень близко
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И здесь и там
здесь есть рациональное зерно. Спартак выиграл одно чемпионство за 20 с лишним лет, но каждый год собирается бороться за чемпионство. Получается диссонанс, отсюда и столько скандалов в клубе. Если ставить нереальные планы, то быстро разочаровываешься.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кондитер
не за 20,а за 16 , хреново у алкаша с математикой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
anton.zaiats
Ответ Иван Иванов
Господин Миллер... Да трудоустройте вы уже это чудо к себе. Пусть хоть газоны стрижет. Не уж то не видите как он за Зенит опу рвёт 😄
Попроси проспартаковский РБ-Спорт не обращаться к Петржеле.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Quiet Dad
Ответ ApXuMaHqPuT
Комментарий скрыт
с Ман Сити?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Ответ angry horse
И в чем он не прав?😎
Кайфую с твоего прогноза про "трешку от Валеры".
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Максаков
Ответ Александр Сырчин
Случайных чемпионств не бывает. Или все, что не Зенит, случайное?
Ты этого ещё не заметил?!))))или все перчатки бросаешь?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша
Ответ ApXuMaHqPuT
Комментарий скрыт
не вы боретесь от 8 места а кто там мешок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eugens
Ответ Йохан Чпохан
ой, кто это пукнул из дальнего угла??? человек, который никогда ничего не выигрывал и тренировал провинциальный российский клуб? это только твоё мнение и оно никому не интересно. старый черт!
Ага, никому его мнение не интересно, только комментариев тут почему-то больше, чем в аналогичных вопросах Рианчо, Мостовому и Смородской, причем вместе взятым))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
eugens
Ответ Кондитер
не за 20,а за 16 , хреново у алкаша с математикой
Ого, неужели в 2006 Спартак был чемпионом? Надо же, а мы и не заметили)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Максаков
Ответ Игорь М.
Случайно нельзя выиграть чемпионат. Ну вот просто невозможно случайно набрать за 30 туров больше очков, чем остальные 15 команд. Другой вопрос в общем спаде того ЦСКА, Зенита и Локомотива.
А удача?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Максаков
Ответ Иван Иванов
У газовых так... А если вдуматься, то случайность как раз таки это зенит в нынешнем формате, под крылышком Газпрома. А то так и плелись бы в зоне стыков, периодически ныряя в лучшую лигу Мира
А вы Красавы!!)))в Союзе столица,и в России 90х при бабле)))а стал кто то успешнее…купили!!!ты Роме Березовскому расскажи!!!)))вы просто ,с вашим руководством(как у нас СКА) стали серединками!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Может или не может - будущий сезон покажет. Но одно совершенно точно: С таким главным тренером, как юноша Абаскаль, Спартак однозначно не станет чемпионом РПЛ. И вторым тоже не станет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Silitsky
Ответ Owen_the_Simple
Если говорить о результатах команды в сезоне, то не случайно. Играли лучше других, набирали больше очков. Если рассматривать чемпионство как результат системной многолетней работы руководства, то кто-то может и предположить случайность.
ну естессно,а вот "знатоки" от футбола скажут,что всё решало бабло;)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ruscello
Не случайно!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий