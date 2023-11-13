Властимил Петржела: «Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул. Они случайно завоевали одно чемпионство за 20 лет»

Властимил Петржела заявил, что «Спартак» не может считаться претендентом на титул.

После 15 проведенных туров Мир красно-белые набрали 24 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.

«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и « » в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевали одно чемпионство за 20 лет.

«Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал бывший тренер « ».

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?