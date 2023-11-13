Властимил Петржела: «Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул. Они случайно завоевали одно чемпионство за 20 лет»
Властимил Петржела заявил, что «Спартак» не может считаться претендентом на титул.
После 15 проведенных туров Мир РПЛ красно-белые набрали 24 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице.
«Бесполезно сравнивать достижения «Зенита» и «Спартака» в современной истории клубов. «Зенит» за последние десять лет выиграл очень много трофеев, а красно-белые случайно завоевали одно чемпионство за 20 лет.
«Спартак» не может всерьез считаться претендентом на титул, но их болельщики говорят о возможном чемпионстве перед каждым новым сезоном. Это не имеет ничего общего с реальным положением дел», – сказал бывший тренер «Зенита».
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Вона ж, сегодня всех обзвонили, от Мостового до Смородской с одним и тем же вопросом. Ясно видно, что очередной заказик оплачен.
Серебряный призёр (6 раз): 2005, 2006, 2007, 2009, 2011/12, 2020/21.
Бронзовый призёр (4 раза): 2002, 2017/18, 2022/23.
И это было очень близко