«Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика». Моуринью после 0:0 с «Лацио»
Жозе Моуринью заявил, что Педро мог бы быть пловцом с учетом его симуляций.
Тренер «Ромы» заявил об этом после ничьей в дерби с «Лацио» (0:0).
О матче
«Ощущения от дерби? Ощущается как одно очко. Когда играешь на победу, такой результат лучше поражения, когда играешь против команды с той же целью».
О судействе
«Когда у судьи есть критерий давать две желтые за 25 минут только нам, мы попадаем в затруднительное положение, и ситуация меняется.
Педро – великолепный футболист, но он мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика».
О Сарри
«Он всегда очень мил со мной. Мы встретились перед матчем и всю неделю шутили о словах, сказанных на неделе. В ближайшие дни никто не будет ни плакать, ни смеяться. В этом суть ничьей», – сказал Моуринью.
Матч обслуживала судейская бригада во главе с Давиде Массой.
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Ну а так-то я нырков сегодня за Педро не заметил, зато отвратительный Паредес, как обычно, отмечался по полной программе :) В целом, боевое дерби, жаль что без голов.