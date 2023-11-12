Жозе Моуринью заявил, что Педро мог бы быть пловцом с учетом его симуляций.

Тренер «Ромы» заявил об этом после ничьей в дерби с « » (0:0).

О матче

«Ощущения от дерби? Ощущается как одно очко. Когда играешь на победу, такой результат лучше поражения, когда играешь против команды с той же целью».

О судействе

«Когда у судьи есть критерий давать две желтые за 25 минут только нам, мы попадаем в затруднительное положение, и ситуация меняется.

– великолепный футболист, но он мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика».

О Сарри

«Он всегда очень мил со мной. Мы встретились перед матчем и всю неделю шутили о словах, сказанных на неделе. В ближайшие дни никто не будет ни плакать, ни смеяться. В этом суть ничьей», – сказал .

Матч обслуживала судейская бригада во главе с .

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