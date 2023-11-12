«Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика». Моуринью после 0:0 с «Лацио»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия судьи Педро Давиде Масса Маурицио Сарри Футбол

Жозе Моуринью заявил, что Педро мог бы быть пловцом с учетом его симуляций.

Тренер «Ромы» заявил об этом после ничьей в дерби с «Лацио» (0:0).

О матче

«Ощущения от дерби? Ощущается как одно очко. Когда играешь на победу, такой результат лучше поражения, когда играешь против команды с той же целью».

О судействе

«Когда у судьи есть критерий давать две желтые за 25 минут только нам, мы попадаем в затруднительное положение, и ситуация меняется.

Педро – великолепный футболист, но он мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика».

О Сарри

«Он всегда очень мил со мной. Мы встретились перед матчем и всю неделю шутили о словах, сказанных на неделеВ ближайшие дни никто не будет ни плакать, ни смеяться. В этом суть ничьей», – сказал Моуринью.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Давиде Массой.

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14 комментариев

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Trey4rch
Че ж ты пловца в Челси из Барсы уговорил уйти в свое время?)
+47
-6
+41
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Roman Betenya
Моуринью знает, о чём говорит - в конце концов, он был тем, кто привёз в АПЛ симуляции как средство получения преимущества в игре (до сих пор не могу забыть картинные падения здоровенного Дрогба, игравшего за его "Челси").
Ну а так-то я нырков сегодня за Педро не заметил, зато отвратительный Паредес, как обычно, отмечался по полной программе :) В целом, боевое дерби, жаль что без голов.
+33
-15
+18
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Василий Питерский
Все в мире меняется, но нытье Мору-вечно…..
+25
-13
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Гномович!
Школа Барселоны
+20
-12
+8
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Spaten
Ответ Trey4rch
Че ж ты пловца в Челси из Барсы уговорил уйти в свое время?)
Привет Педро, это Жозе ! У нас для тебя будет отдельная дорожка!
+4
0
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Джони Му
Эталонная школа
+5
-2
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Владислав Харламов
Моуринью в лучшей форме, чем Рома
+3
0
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Bogdan
Разрывная от сеу Жозе ))
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nurikkkk
Ну Педро воспитанник Барсы....оно и понятно откуда навыки ныряния.
0
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quaterbackathome
Ответ Trey4rch
Че ж ты пловца в Челси из Барсы уговорил уйти в свое время?)
так может именно для этого?)
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