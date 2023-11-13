Льюис о тактике: «Ее можно изучать, но мой мозг так устроен – всегда стараюсь мыслить на 2-3 шага вперед. У меня наверняка ОКР – все должно быть на своих местах»

Рико Льюис заявил, что уделяет много внимания тактике.

«Вы можете изучать [тактику ]. У меня просто так устроен мозг. Еще до прихода в первую команду я старался мыслить на два-три шага вперед. Когда он говорит, я всегда сосредотачиваюсь настолько, насколько могу. Это может пригодиться позже. Если я не вспомню, это может помешать мне.

На тактических занятиях, когда тебе исполняется 16 лет, ты можешь попытаться понять определенные роли, которые тренер требует от игроков, если ты достаточно умен. Я всегда был тактиком, как правило, в жизни я тоже много размышляю обо всем. Я могу заморачиваться о многом, но в футболе в этом нет ничего плохого.

У меня определенно ОКР. Мелочи вплоть до того, что если я закрою дверь, то буду думать, что я ее не закрыл. Я всегда готовлю спортивную форму накануне вечером, независимо от того, когда мы играем. Носки, боксеры, обувь, все остальное, так что мне не нужно об этом думать. Можно просто расслабиться. Все должно быть идеально, на своих местах», – сказал защитник « ».

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