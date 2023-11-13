Дмитрий Булыкин: «Если бы в РПЛ не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Возьмите мое поколение – я был королем Гааги и Амстердама, Мостовой – царем в «Сельте»»

Теги Павел Погребняк Андрей Аршавин Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Александр Мостовой Павел Павлюченко деньги Футбол

Дмитрий Булыкин объяснил, почему российские игроки не переходят в европейские лиги.

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить. Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но на данный момент сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.

Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, мое поколение возьмите. Мостовой был царем в «Сельте». Я был королем Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, Аршавин, Погребняк проявляли! Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в Английской премьер-лиге, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты РПЛ», – сказал бывший игрок сборной России.

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31 комментарий

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Сергей Логинов
Король Гааги 🤔
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denis2008able
6 голов за сезон как-то скромно для короля Амсердама, Дима
+13
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neputevyy
Ответ Роман
Цари, Короли) Вот уж эти провинциальные комплексы региональной державы))
При чем тут держава? Лишь бы приплести Россию, на большее мозгов не хватает
+11
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Knife707
"Я был королем Гааги и Амстердама"
Сразу за Димасом-Кройф.
+6
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+6
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TaR
Дима, варежки сними уже наконец
+5
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savik-A.M.
Просто напомню про короля Гааги что он перед тем как оказаться в Гельзенкирхен е забил 4 гола в 40 играх , в трёх сезонах за Динамо , и его элементарно вышвырнули
+3
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.ru
Юрий Палыч Сёмин: Варежки сними, король Гааги... и корону
+3
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VG15
Бутылкин в своем репертуаре. Глядишь такими темпами станет коллегой-експертом царя Сельты на великом матч)
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nmnackjbxkasbk
В Гааге ждут совсем другого царька.
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neputevyy
Ответ denis2008able
6 голов за сезон как-то скромно для короля Амсердама, Дима
Стата неплохая, и не 6. Но понятно, что немного перехвалил себя. Помню, когда у него поперло в Голландии, многие тут писали, что нужно в сборную его срочно
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ɔculpa
Не, ну забил за "Ден Хааг" один раз нормально, ну зачем так от скромности-то удирать? Может ты ещё и королём Леверкузена был, рожа ты зазнавшаяся? Амстердама, блин, король🤦🏻‍♂️
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Роман
Цари, Короли) Вот уж эти провинциальные комплексы региональной державы))
+8
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ZarvuR2020
Я до сих пор удивлён, что Булыкин который даже в заявку Динамо перестал попадать, вдруг уехал в Байер. Круче только Будянский в Ювентусе.
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Alex Miheev
Про зп он прав, но вот про короля… 😀
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semv
Сказал король варежек
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counsel
Ответ TaR
Дима, варежки сними уже наконец
с мозга
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Пупкин Вольдемар
Ответ Роман
Цари, Короли) Вот уж эти провинциальные комплексы региональной державы))
Недодерда
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IrbIS
Король Гааги...владим васильич вздрогнул
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Spartakus1984
О себе Булыка слишком большого мнения))
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Доктор Верховцев
Королём Клоаки ты был.
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a2wai
Ответ savik-A.M.
Просто напомню про короля Гааги что он перед тем как оказаться в Гельзенкирхен е забил 4 гола в 40 играх , в трёх сезонах за Динамо , и его элементарно вышвырнули
В каком Гельзенкирхене, дружище?) Он в Германии играл только в Леверкузене и Дюссельдорфе)
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Алексей Полиенков
База. В 90е все за рубеж за деньгами уезжали, а сейчас такого стимула ни у кого нет. Глупо идти на более тяжёлую работу за меньшие деньги из-за того что она престижней.
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neputevyy
А Павлюченко-то ненастоящий!
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Артём Стёпин
король Гааги, властелин Амстердама и повелитель наземных локомоций.
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modano23
Ох уж эта провинциальность помноженная на завышенную самооценку…
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