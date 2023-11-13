Дмитрий Булыкин: «Если бы в РПЛ не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Возьмите мое поколение – я был королем Гааги и Амстердама, Мостовой – царем в «Сельте»»

Дмитрий Булыкин объяснил, почему российские игроки не переходят в европейские лиги.

«У нас сейчас много талантливых игроков. Почему их никто не покупает? Потому что в России условия лучше. Здесь продолжают платить. Если бы в российском футболе не было таких зарплат, все бы в Европе играли. Но на данный момент сейчас там получают меньше, а доказывать надо больше. Зачем что-то доказывать, когда можно здесь себя хорошо чувствовать.

Посмотрите, сколько в 1990-е было футболистов, мое поколение возьмите. Мостовой был царем в «Сельте». Я был королем Гааги и Амстердама. А как себя в Англии Павлюченко, , проявляли! Они этого хотели, сейчас и близко никто не заиграет в Английской премьер-лиге, но в других европейских чемпионатах при желании заиграли бы многие футболисты », – сказал бывший игрок сборной России.

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