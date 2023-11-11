«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. Поражение – от «Манчестер Сити»
«Манчестер Юнайтед» потерял очки лишь в одной из 5 последних игр в АПЛ.
Сегодня команда Эрика тен Хага одолела «Лутон» (1:0) в 12-м туре чемпионата. Ранее она также выиграла у «Фулхэма» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Брентфорда» (2:1).
Единственное поражение за последние 5 матчей в АПЛ «МЮ» потерпел от «Манчестер Сити» – 0:3 29 октября.
В следующем туре «Юнайтед» выступит в гостях у «Эвертона» – это произойдет 26 ноября.
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Холанд, Альварес, Фоден - 18 голов
Стерлинг, Джексон, Палмер - 11 голов
Жота, Нуньес, Салах - 15 голов
Мартинели, Нкетиа, Сака - 10 голов
Рэшфорд, Хойлунд, Антони, Гарначо - 1 гол
Чем занимаются атакующие игроки МЮ?:)
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