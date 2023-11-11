«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. Поражение – от «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» потерял очки лишь в одной из 5 последних игр в АПЛ.

Сегодня команда Эрика тен одолела « » (1:0) в 12-м туре чемпионата. Ранее она также выиграла у «Фулхэма» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Брентфорда» (2:1).

Единственное поражение за последние 5 матчей в « » потерпел от «Манчестер Сити» – 0:3 29 октября.

В следующем туре «Юнайтед» выступит в гостях у «Эвертона» – это произойдет 26 ноября.

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