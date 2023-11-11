«МЮ» выиграл 4 из 5 последних матчей в АПЛ. Поражение – от «Манчестер Сити»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лутон Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» потерял очки лишь в одной из 5 последних игр в АПЛ.

Сегодня команда Эрика тен Хага одолела «Лутон» (1:0) в 12-м туре чемпионата. Ранее она также выиграла у «Фулхэма» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Брентфорда» (2:1).

Единственное поражение за последние 5 матчей в АПЛ «МЮ» потерпел от «Манчестер Сити» – 0:3 29 октября.

В следующем туре «Юнайтед» выступит в гостях у «Эвертона» – это произойдет 26 ноября.

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22 комментария

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Отец Абду
Статистика забитых голов атакующих игроков в АПЛ:

Холанд, Альварес, Фоден - 18 голов
Стерлинг, Джексон, Палмер - 11 голов
Жота, Нуньес, Салах - 15 голов
Мартинели, Нкетиа, Сака - 10 голов
Рэшфорд, Хойлунд, Антони, Гарначо - 1 гол

Чем занимаются атакующие игроки МЮ?:)
+31
-3
+28
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Mr.Bean
4:4 по ударам в створ с одним из аутсайдеров дома
...
+22
-1
+21
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Lavinka
Ответ Galaktika
Все, участок лузовых команд, которым все сували и по многу пройден. Впереди 2 матча ЛЧ, Ньюкасл, Челси и оживающий Эвертон. Прогноз: К матчу с Баварией, ничего уже не решающем в спортивном плане - новый тренер.
Как там Ливерпуль много насувал Лутону в прошлом туре то ?
+11
-1
+10
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rewind
Игра МЮ похожа на жопу Йоко Оно.
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Любезный Коссутий
страшно представить, на каком месте был бы наш МЮ, если бы забивать начали еще и нападающие
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Men77
Ответ Vovker
3 очка до зоны ЛЧ для МЮ давно стало успешным успехом то?
нет, не давно. Всего лишь через сезон назад ,когда МЮ был на том же 6 месте, вы тут кричали какой великий тащер Роналду притащил этот никчемный МЮ на целое 6 место.Вроде для вас гельков это было успехом,никто не кричал,что"о,ужас, куда Роналду их притащил". А тут вдруг 6 место уже позор, как то двулично🤣
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Любезный Коссутий
Ответ Grime Font
сиди на другом типа главном сайте страны, в чём проблема то, а то ты получается терпишь
а другой, типа главный, это какой?
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Джони Две Куртки
Ответ Отец Абду
Статистика забитых голов атакующих игроков в АПЛ: Холанд, Альварес, Фоден - 18 голов Стерлинг, Джексон, Палмер - 11 голов Жота, Нуньес, Салах - 15 голов Мартинели, Нкетиа, Сака - 10 голов Рэшфорд, Хойлунд, Антони, Гарначо - 1 гол Чем занимаются атакующие игроки МЮ?:)
как чем? запаривают моменты свои. какой та уже анекдот получается. столько моментов, а забить не могу.
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Артём Кочешев
Машина по добыванию побед, игра с Сити не показатель, скорее досадное недоразумение. Как же хорош Тен Хаг. Чемпионская поступь.
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Ебздрогыч
Покорители грозных лутонов и шеффилдов...
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Lavinka
Собаки лают - караван идёт .
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djamel
Машина.
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7gbvr8rj2c
Посмотрите с кем играли МЮ.
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Answer1
Ответ Mr.Bean
4:4 по ударам в створ с одним из аутсайдеров дома ...
Ну в этом матче хотя бы моменты были. Тут явно не Тен Хаг виноват, что Хойлун из вратарской не может забить, или Гарначчо находясь в одиночестве перед вратарей творит дичь. Минимум на 2 гола сегодня команда точно наиграла
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Answer1
Ответ Отец Абду
Статистика забитых голов атакующих игроков в АПЛ: Холанд, Альварес, Фоден - 18 голов Стерлинг, Джексон, Палмер - 11 голов Жота, Нуньес, Салах - 15 голов Мартинели, Нкетиа, Сака - 10 голов Рэшфорд, Хойлунд, Антони, Гарначо - 1 гол Чем занимаются атакующие игроки МЮ?:)
В плане реализации, пожалуй, худший набор исполнителей МЮ за все время моего боления, с 2002 года.
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Galaktika
Все, участок лузовых команд, которым все сували и по многу пройден. Впереди 2 матча ЛЧ, Ньюкасл, Челси и оживающий Эвертон.
Прогноз: К матчу с Баварией, ничего уже не решающем в спортивном плане - новый тренер.
+7
-7
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Бенисио Дель Пьеро
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