Почеттино о 4:4 с «Ман Сити»: «Очень горжусь, «Челси» играл с лучшей командой мира. Извиняюсь перед судьей и Пепом, мое поведение было не очень хорошим»

Маурисио Почеттино извинился за поведение после матча с «Манчестер Сити».

После завершения матча (4:4) тренер «Челси» не пожал руку , вместо этого уйдя спорить с судьей .

О матче

«Я очень горжусь, я доволен. Я считаю, что всю похвалу заслуживают игроки. Мы играли с лучшей командой в мире, на мой взгляд. Слишком много всего, чем я могу гордиться.

Нам все еще нужно совершенствоваться, это процесс создания проекта. Этот опыт улучшит нашу команду, нам нужно использовать его и перенести в будущее».

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«Мне нужно извиниться перед Энтони [Тэйлором] и другими судьями. В момент [завершения матча] я чувствовал, что Стерлинг мог пройти дальше, и я сказал себе: «Что за..?»

Я заслуживал желтой карточки, я прошу прощения. Такое поведение было не очень хорошим. Я также хочу извиниться перед Пепом, я был сконцентрирован на произошедшем», – сказал .

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