Почеттино о 4:4 с «Ман Сити»: «Очень горжусь, «Челси» играл с лучшей командой мира. Извиняюсь перед судьей и Пепом, мое поведение было не очень хорошим»

Теги Челси премьер-лига Англия судьи Пеп Гвардиола Маурисио Почеттино Энтони Тэйлор Футбол

Маурисио Почеттино извинился за поведение после матча с «Манчестер Сити».

После завершения матча АПЛ (4:4) тренер «Челси» не пожал руку Гвардиоле, вместо этого уйдя спорить с судьей Энтони Тэйлором.

О матче

«Я очень горжусь, я доволен. Я считаю, что всю похвалу заслуживают игроки. Мы играли с лучшей командой в мире, на мой взгляд. Слишком много всего, чем я могу гордиться.

Нам все еще нужно совершенствоваться, это процесс создания проекта. Этот опыт улучшит нашу команду, нам нужно использовать его и перенести в будущее».

О конфликте с арбитром и игнорировании рукопожатия с Гвардиолой

«Мне нужно извиниться перед Энтони [Тэйлором] и другими судьями. В момент [завершения матча] я чувствовал, что Стерлинг мог пройти дальше, и я сказал себе: «Что за..?» 

Я заслуживал желтой карточки, я прошу прощения. Такое поведение было не очень хорошим. Я также хочу извиниться перед Пепом, я был сконцентрирован на произошедшем», – сказал Почеттино.

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22 комментария

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headmaster
Счас бы в Англии перед судьями извиняться, которые чудят каждый тур
+19
-1
+18
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Leo_89
Это Тейлор должен извиниться перед Почеттино по хорошему за пенку.
+14
-2
+12
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Today I feel Qatari
Поч хорош, всего полгода работает в бардаке Боули, не купил ни одного игрока под себя, а все равно показывает игру красивее чем наш 7хаг угробивший 450 лямов глейзеровских денег под свои безумные распилы
+6
-1
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Today I feel Qatari
Ответ headmaster
Счас бы в Англии перед судьями извиняться, которые чудят каждый тур
Извиняться в этой лиге надо только перед 7хагом. Говорят в МЮ тренировки с этого и начинаются
+6
-1
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Старик Стариканов
Перед судьей не стоило извинятся,с ним уже давно все понятно
+5
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ман сити фейк
Ответ Yoshiyuki Lewis
Когда побеждает Клопп он благодарит команду Когда побеждает Гвардиола он благодарит судью
llolishe чё с первым аккаунтом?
+4
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Никита Самарин
Бывает, после такого матча, эмоций было через край 🤯.
+2
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Marshall Garcia
Ответ Leo_89
Это Тейлор должен извиниться перед Почеттино по хорошему за пенку.
Судья Гвардиолы не будет извиняться
+3
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Marshall Garcia
За что они извиняется то
При нормальном судействе была бы победа Челси 4-2
+5
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DolJun
рад что поч извинился перед гвардиолой, но вот по тейлору нужно было катком проехаться. просто позорище судейское, абсолютная некомпетентность.
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corazón blanco
Ответ Yoshiyuki Lewis
Диаш намеренно травмировал Бройу За что извиняться
Игра игрой, но ведь он потом не пожал руку после игры Гвардиоле, за это и извиняется.
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zzzeeerrrooo
Ответ headmaster
Счас бы в Англии перед судьями извиняться, которые чудят каждый тур
А если их поливать они от этого лучше судить станут?
Работа не самая простая
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Кокич
Ответ zzzeeerrrooo
А если их поливать они от этого лучше судить станут? Работа не самая простая
У судей и комментаторов планида такая.
Никто их не любит.
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zzzeeerrrooo
Ответ Кокич
У судей и комментаторов планида такая. Никто их не любит.
Мне лично всё равно
Сколько игр смотрю , могу от силы пару назвать
В комментариях пацаны в подробностях распишут чей это судья и сколько чемоданов с шекелями он унес после матча
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ман сити фейк
Джентльмен
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rigobersong
Ответ DolJun
рад что поч извинился перед гвардиолой, но вот по тейлору нужно было катком проехаться. просто позорище судейское, абсолютная некомпетентность.
Ждем твоих извинений:))
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DolJun
Ответ rigobersong
Ждем твоих извинений:))
перед кем?
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