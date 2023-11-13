Промес о 2:1 с «Ростовом»: «Нам нужно было закрывать игру раньше, забивать три или четыре мяча»

Квинси Промес подвел итоги матча Мир РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Мне кажется, что самым сложным получился второй тайм, а именно последние 15 минут после пенальти. Мы немного прижались к воротам. Нам нужно было закрывать эту игру раньше, забивать три или четыре мяча. Здорово, что мы удержали победу. Это были два разных тайма, но итог такой, какой есть.

Моя позиция на поле? У меня есть свобода действий в атаке, я использую свои сильные стороны, мне это нравится», — сказал форвард « ».

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