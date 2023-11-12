«Интер» и Лаутаро обсуждают продление контракта до 2028 года. Зарплата форварда может вырасти с 6 до 8 млн евро

Лаутаро Мартинес может продлить контракт с «Интером».

Миланский клуб предлагает нападающему продлить соглашение до 2028 года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Представители «нерадзурри» уже провели первую встречу с агентом игрока Алехандро Камано. Ожидается, что следующая встреча состоится в конце месяца.

Сейчас Лаутаро зарабатывает около 6 миллионов евро в год с учетом бонусов. «Интер» готов повысить ему зарплату до 8 миллионов евро, нарушив тем самым свой потолок зарплат.

Отмечается, что обе стороны заинтересованы в заключении нового договора, но процесс переговоров займет некоторое время. Действующий контракт с « » рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Серии А аргентинец провел 11 матчей и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.

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