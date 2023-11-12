«Интер» и Лаутаро обсуждают продление контракта до 2028 года. Зарплата форварда может вырасти с 6 до 8 млн евро

Теги Интер серия А Италия агенты Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес может продлить контракт с «Интером».

Миланский клуб предлагает нападающему продлить соглашение до 2028 года, сообщает La Gazzetta dello Sport. Представители «нерадзурри» уже провели первую встречу с агентом игрока Алехандро Камано. Ожидается, что следующая встреча состоится в конце месяца. 

Сейчас Лаутаро зарабатывает около 6 миллионов евро в год с учетом бонусов. «Интер» готов повысить ему зарплату до 8 миллионов евро, нарушив тем самым свой потолок зарплат. 

Отмечается, что обе стороны заинтересованы в заключении нового договора, но процесс переговоров займет некоторое время. Действующий контракт Мартинеса с «Интером» рассчитан до 2026 года. 

В текущем сезоне Серии А аргентинец провел 11 матчей и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь

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18 комментариев

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Жаргал Шадапов
Лаутаро как проекция того какое будущее могло быть у Икарди если бы не его жена
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TaR
Может итальянский футбол и бедный, но зарплаты там выглядят адекватнее
+14
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Бенисио Дель Пьеро
Если продлит можно будет смело говорить о преданности Интеру. В АПЛ ему спокойно 15+ отсыпят
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felix-sanchez
Шикарный нападающий. Надеюсь останется надолго в клубе и станет его легендой.
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Тюменец
Важный момент, что сам Лаутаро хочет остаться! Надеюсь все сбудется, такой игрок Интеру жизненно необходим.
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laukkanen
Лаутаро - главная звезда серии А. Если продлить его на таких условиях, то это будет несомненный успех для Интера.
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Семён Жуйло
Давайте 9, чтобы у других не чесалось.
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Олег Жуков
Заслуживает все деньги и даже больше
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Dghg Fghgg
Ответ Жаргал Шадапов
Лаутаро как проекция того какое будущее могло быть у Икарди если бы не его жена
ИКАРДИ сейчас лучше бомбардир в Турции
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Joey Ramone
Хорошо что сильно заранее продлением озадачились, возможно скоро он вообще будет стоить космос.
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Knife707
Он и 10 заслуживает
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Трент Резнор
Он символ нынешнего Интера. Сколько попросит, столько и дайте.
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Дмитрий Шмелев
Ответ TaR
Может итальянский футбол и бедный, но зарплаты там выглядят адекватнее
адекватнее какого чемпионата?
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JaguaR4ik
Ответ Жаргал Шадапов
Лаутаро как проекция того какое будущее могло быть у Икарди если бы не его жена
Лишь бы руководство не уперлось и не начали жалеть пару лишних лимонов. Если правильно помню, требования у Икарди были вполне адекватные, да и как к игроку претензий не было, но из-за жёсткого скупердяйства потеряли топ форварда. Спасибо Мауро, что не ушёл бесплатно, а принёс всетаки хорошие деньги клубу
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Dghg Fghgg
Ответ Фанат спорта01
в АПЛ 15+ получают только супер топы+игроки МЮ. 15+ за пределами МЮ получает Кевин,Холланд и Салах и вряд-ли Лаутаро входит в эту категорию футболистов.
Ты что не видел ЛАУТАРО лучше бомбардир серия А
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Vlados 86
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Если продлит можно будет смело говорить о преданности Интеру. В АПЛ ему спокойно 15+ отсыпят
Сомневаюсь, много для него. АПЛ-мешки ему в районе 12 млн дадут, не больше кмк. Да и то, если он этот сезон ударно проведёт весь, а не только осень. ЧМ у него ужасный, в ЛЧ тоже не блещет результативностью.
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