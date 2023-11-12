Родри о 4:4 с «Челси»: «Были очень близки к победе, но это не лучшая игра «Ман Сити». Пропускать 4 гола – ненормально для нас, кое-какие ошибки стоит исправить»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Родри Футбол

Родри не вполне доволен игрой «Ман Сити» в матче с «Челси».

Игра 12-го тура АПЛ завершилась со счетом 4:4, Родри забил гол на 86-й минуте, однако Коул Палмер на 95-й реализовал пенальти, принеся «синим» ничью.

«Мы чувствуем некоторую усталость, понимаем, как сложно тут играть. «Челси» построил команду, у них прекрасные футболиста, они подписали сильных игроков.

Уровень «Челси» вырос, а мы не показали своей лучшей игры сегодня. В индивидуальном смысле нам нужно было сделать чуть больше – пропускать четыре мяча для нас ненормально.

Мы продолжали давить, иногда так получается, что приходится больше забивать. Однако кое-какие ошибки стоит исправить.

Думаю, мы сыграли так, как они хотели. Быстрые переходы [из обороны в атаку], они лучше действуют в такой ситуации, они быстрее и сильнее, а у нас игроки другого плана. Мы старались играть в свою игру и, думаю, не вполне справились.

Мы команда, поддерживаем друг друга и движемся вперед.

Считаю, мы были очень близки к победе, но есть ощущение, что мы не были собой. Однако мы понимаем, что необходимо сделать, а также необходимо отдать должное сопернику. У них мощные игроки», – отметил полузащитник «Манчестер Сити».

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23 комментария

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Cruel Snake
8 голов это шедеврально. Яркий футбол во всей красе
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Grime Font
почему Родри не сказал ни слова про то, что должен был быть удалён получив две справедливые ЖК?
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Закономерный результат.Куда Диаш так летит на 94 минуте?Вся защита отыграла невнятно.Спасибо Челси за такую игру!👏
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Эксперимент
Ответ Grime Font
почему Родри не сказал ни слова про то, что должен был быть удалён получив две справедливые ЖК?
А почему у Галахера ни одной карточки за 6 фолов ?
+3
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Axs Men
Просто бить нужно научиться, так бездарно завершали атаки.
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Asuev
Челси конечно браво! Обезбашенный матч! Смогли перевернуть стерильную пуку каку сити и в открытой игре отыграли достойно! 👏 .
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ман сити фейк
Ответ Natasha Kukushkina
1 гол-липовый пенальи 3 гол-оффсайд 4 гол-отскок от защитника Родря пусть благодарит Бога и судью за такой фарт
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Nikkoloyung
Ответ Grime Font
почему Родри не сказал ни слова про то, что должен был быть удалён получив две справедливые ЖК?
Почему он должен говорить про то, чего не могло быть? Никакой 2й же там даже не пахло
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Nikkoloyung
Ответ Люда Борисова
Когда Уокер сыграл рукой даже не смотрели но там ведь штрафной минимум Где хотят там смотрят Холланд падает в штрафной смотрят со всех ракурсов Потенциально штрафной или пеналь в ворота Сити ничего не смотрят
С каких пор ВАР смотрит штрафные?
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morphvirg
Ответ Nikkoloyung
С каких пор ВАР смотрит штрафные?
Что-то странные комменты начали появляться.
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