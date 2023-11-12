Родри о 4:4 с «Челси»: «Были очень близки к победе, но это не лучшая игра «Ман Сити». Пропускать 4 гола – ненормально для нас, кое-какие ошибки стоит исправить»

Родри не вполне доволен игрой «Ман Сити» в матче с «Челси».

Игра 12-го тура завершилась со счетом 4:4, забил гол на 86-й минуте, однако Коул Палмер на 95-й реализовал пенальти, принеся «синим» ничью.

«Мы чувствуем некоторую усталость, понимаем, как сложно тут играть. « » построил команду, у них прекрасные футболиста, они подписали сильных игроков.

Уровень «Челси» вырос, а мы не показали своей лучшей игры сегодня. В индивидуальном смысле нам нужно было сделать чуть больше – пропускать четыре мяча для нас ненормально.

Мы продолжали давить, иногда так получается, что приходится больше забивать. Однако кое-какие ошибки стоит исправить.

Думаю, мы сыграли так, как они хотели. Быстрые переходы [из обороны в атаку], они лучше действуют в такой ситуации, они быстрее и сильнее, а у нас игроки другого плана. Мы старались играть в свою игру и, думаю, не вполне справились.

Мы команда, поддерживаем друг друга и движемся вперед.

Считаю, мы были очень близки к победе, но есть ощущение, что мы не были собой. Однако мы понимаем, что необходимо сделать, а также необходимо отдать должное сопернику. У них мощные игроки», – отметил полузащитник « ».

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