«Лион» выиграл впервые в сезоне – было 6 поражений и 4 ничьих в 10 матчах Лиги 1. Команда Гроссо идет последней в чемпионате Франции

«Лион» одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Команда Фабио Гроссо обыграла « » (1:0) в 12-м туре Лиги 1.

Ранее команда из провела 10 матчей в чемпионате Франции, потерпев 6 поражений и 4 раза сыграв вничью.

«Лион» с 7 очками замыкает турнирную таблицу Лиги 1, занимая 18-е место.

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