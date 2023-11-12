«Лион» выиграл впервые в сезоне – было 6 поражений и 4 ничьих в 10 матчах Лиги 1. Команда Гроссо идет последней в чемпионате Франции

Теги Лион Ренн Фабио Гроссо лига 1 Франция Футбол

«Лион» одержал первую победу в нынешнем сезоне.

Команда Фабио Гроссо обыграла «Ренн» (1:0) в 12-м туре Лиги 1.

Ранее команда из Лиона провела 10 матчей в чемпионате Франции, потерпев 6 поражений и 4 раза сыграв вничью.

«Лион» с 7 очками замыкает турнирную таблицу Лиги 1, занимая 18-е место.

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3 комментария

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Гуркюфф
Мой бедный Лион. Ну хоть что то. Хотя игра по прежнему ужасная. Никакого креатива, абсолютно беззубые и пресные игроки
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ASH11
Ответ Гуркюфф
Мой бедный Лион. Ну хоть что то. Хотя игра по прежнему ужасная. Никакого креатива, абсолютно беззубые и пресные игроки
Новые владельцы довели до ручки клуб. Так то, даже сейчас у Лиона состав на топ-6 как минимум.
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