Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Монпелье», «Марсель» примет «Лилль» в субботу, «Монако» – «Брест» в воскресенье
«ПСЖ» сыграет с «Монпелье» в 11-м туре Лиги 1.
В субботу «Марсель» примет «Лилль».
В воскресенье «Лион» будет противостоять «Метцу», «Монако» – «Бресту».
11-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 4 ноября, 19.00, «Стад дю Мустуа»
- Дата проведения
- 4 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 5 ноября, 15.00, «Групама Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 5 ноября, 17.00, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.05, «Луи II»
- Дата проведения
- 5 ноября, 22.45, «Альянц Ривьера»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Комментарии