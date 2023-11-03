Чемпионат Франции. «ПСЖ» сыграет с «Монпелье», «Марсель» примет «Лилль» в субботу, «Монако» – «Брест» в воскресенье

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«ПСЖ» сыграет с «Монпелье» в 11-м туре Лиги 1.

В субботу «Марсель» примет «Лилль».

В воскресенье «Лион» будет противостоять «Метцу», «Монако» – «Бресту».

Чемпионат Франции

11-й тур

ПСЖ – Монпелье
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лорьян – Ланс
Дата проведения
4 ноября, 19.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель – Лилль
Дата проведения
4 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Метц
Дата проведения
5 ноября, 15.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза – Гавр
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Реймс
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Страсбур – Клермон
Дата проведения
5 ноября, 17.00, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Брест
Дата проведения
5 ноября, 19.05, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ницца – Ренн
Дата проведения
5 ноября, 22.45, «Альянц Ривьера»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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