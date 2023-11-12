Левандовски забил впервые за 7 матчей – сделал дубль с «Алавесом»

Роберт Левандовски прервал худшую безрезультативную серию с 2011 года.

Нападающий «Барселоны» сначала сравнял счет в матче 13-го тура с « » (2:1, второй тайм), а затем реализовал пенальти.

Поляк забил впервые за семь игр во всех турнирах. Безголевая серия длиной в 6 матчей стала для Левандовского худшей с 2011 года, когда ему не удалось забить в 10 матчах за дортмундскую «Боруссию» подряд в период с декабря 2010 по февраль 2011 года.

Статистику Роберта можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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