Левандовски забил впервые за 7 матчей – сделал дубль с «Алавесом»

Теги Барселона Ла Лига Алавес Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски прервал худшую безрезультативную серию с 2011 года.

Нападающий «Барселоны» сначала сравнял счет в матче 13-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (2:1, второй тайм), а затем реализовал пенальти.

Поляк забил впервые за семь игр во всех турнирах. Безголевая серия длиной в 6 матчей стала для Левандовского худшей с 2011 года, когда ему не удалось забить в 10 матчах за дортмундскую «Боруссию» подряд в период с декабря 2010 по февраль 2011 года.

Статистику Роберта можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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4 комментария

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Пепси пеналдувич
о кyrва!
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igls54
Можно считать, что Золотой Мяч обрел владельца
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