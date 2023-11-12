Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч за «Аталанту». У него нет результативных действий за 195 минут в 6 играх

Теги Удинезе Аталанта серия А Италия Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук впервые в сезоне провел полный матч за «Аталанту».

Российский полузащитник отыграл весь матч Серии А с «Удинезе» (1:1).

Миранчук, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе бергамасков, не отметился результативными действиями. У него нет ни одного гола или результативного паса в сезоне.

28-летний игрок провел 195 минут (без учета добавленного времени) за «Аталанту» в 6 матчах сезона. Его статистика – здесь.

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18 комментариев

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Иван Абланов
Ответ Отец Абду
Все нулевые, кроме Головина:)
Кузяев один из лидеров Гавра, так что не надо
+25
-1
+24
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ta-tosha
А статистика где? Сколько там касаний и прочее
+20
-1
+19
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red hikkikomori
Целый матч - это предпродажная подготовка похоже)
+7
-1
+6
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bdfy dcfff
Ответ Roman Araslanov
Ну что, комментаторы, довольны? Ну вышел Миранчук в старте, и? Толку ноль, и не будет Миранчук в старте выходить, если не будет впахивать, и доказывать тренеру, что в старте должен выходить именно он
ты не понимаешь) там дед просто сошел сума ! он просто так Алексея посадил!

на самом деле Леша может))

ПС_ а если серьезно ..то еще после 1 ( нормального в плане результативность сезона ) вся итальянская пресса писала ,что главный минус миранчука...игра без мяча!
Ну не Месси он,что бы гулять пешком по полю когда вся команда впахивает в защите! И это в система Гасперини , где не просто прессинг ,а супер прессинг ...
+4
-1
+3
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Не уверен!!
Значит скоро Захарян сыграет полный матч
+1
0
+1
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adil nabiev
Ответ Отец Абду
Все нулевые, кроме Головина:)
Один из нулевых вчера закрыл Головина.
+5
-4
+1
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T622222
Комментарий удален пользователем
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Руслан З.
Ну как уж сыграл, я бы сказал провёл на поле 90 минут.
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Роман Роман
хорошо хоть вообще играл, да ещё и весь матч. мож начало?
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Olajuvon
Ему пас хоть давали?
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waleri
Ответ Иван Абланов
Кузяев один из лидеров Гавра, так что не надо
А за Клермон Николсон победный мяч забил
+1
-1
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yrok77
Ответ ta-tosha
А статистика где? Сколько там касаний и прочее
на софаскор посмотри, там все есть
+1
-1
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Mikko
Ответ ta-tosha
А статистика где? Сколько там касаний и прочее
А что там статистика... количество потерь мяча зашкаливает.
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Mikko
Ответ Roman Araslanov
Ну что, комментаторы, довольны? Ну вышел Миранчук в старте, и? Толку ноль, и не будет Миранчук в старте выходить, если не будет впахивать, и доказывать тренеру, что в старте должен выходить именно он
Да там по эмоциям Гасперини после очередной потери мяча этим малохольным было видно, что шансов больше не даст.
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