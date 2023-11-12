Миранчук впервые в сезоне сыграл полный матч за «Аталанту». У него нет результативных действий за 195 минут в 6 играх

Алексей Миранчук впервые в сезоне провел полный матч за «Аталанту».

Российский полузащитник отыграл весь матч Серии А с « » (1:1).

, впервые в сезоне вышедший в стартовом составе бергамасков, не отметился результативными действиями. У него нет ни одного гола или результативного паса в сезоне.

28-летний игрок провел 195 минут (без учета добавленного времени) за «Аталанту» в 6 матчах сезона. Его статистика – здесь.

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